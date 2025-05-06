郭智輝被質疑圖利 王定宇：台美關稅談判之際放假消息用意為何？

立委王定宇。（資料照）

2025/05/06 11:58

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有媒體聲稱經濟部長頻繁在老東家崇越集團旗下的餐廳用餐開會，由於其家人仍在崇越持股、擔任董事，因而遭質疑公私不分，甚至有圖利崇越之嫌。經濟部部長室表示，餐敘活動餐費均由郭智輝本人自行負擔，並強調郭智輝從政以來一向嚴守行政中立與利益迴避原則，並未支用公務預算或涉及資源濫用。對此民進黨立委王定宇表示，這件事不難查證，在台美關稅談判之際，放這樣的假消息攻擊財經首長，用意為何？來源是何方呢？

經濟部部長室指出，該餐廳是崇越集團安永公司經營，郭智輝本人及家人均未曾在該公司任職管理，使用餐廳接待，是基於交通便利及私人空間考量，並未支用公務預算或涉及資源濫用。

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王定宇在臉書PO文表示，經濟部已經回應此事，該餐敘活動餐費均由郭部長本人自行負擔，未動用任何公務預算及資源，許多首長的特別費用都被凍結了，郭部長完全是花自己的錢在餐廳請客，沒有花公帑，而且如果是為了公事，還應該算是以私助公，這樣有問題嗎？

王定宇質疑，這件事不難查證，在台美關稅談判之際，放這樣的假消息攻擊財經首長，用意為何？來源是何方呢？

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