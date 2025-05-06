魯明哲指央行記者會越聽越害怕 卓榮泰：盼國人深具信心

行政院長卓榮泰表示，楊金龍說的內容都有專業評估，行政院從上週就有密切注意，台灣對美關稅談判並沒觸及匯率議題，一直都有關心整個世界匯率的變化，央行也有長期瞭解狀況。（記者田裕華攝）

2025/05/06 11:21

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院院會今天進行施政總質詢，國民黨立委魯明哲質詢指出，昨天傍晚看到央行總裁楊金龍的記者會，不聽不害怕、越聽越害怕，楊金龍都在結巴，新台幣匯率史詩級飆升，橫屍遍野，行政院準備好了嗎？對此，行政院長卓榮泰表示，楊金龍說的內容都有專業評估，行政院從上週就有密切注意，台灣對美關稅談判並沒觸及匯率議題，一直都有關心整個世界匯率的變化，央行也有長期瞭解狀況，希望國人都能深具信心，台灣的產業結構是好的。

卓榮泰表示，政府長期以來沒有在干預匯市，台灣一直沒有被列為操縱匯率的國家，是一般的觀察名單而已，延續這樣的慣例下來，央行自然在比較合於規定的情況底下，對匯市做穩定的措施，但是前兩天難免會發現有些外資進出的時間跟量、次數，都有一些值得觀察，不允許禿鷹影響台灣的匯率操縱，如果有任何不法的狀況一旦發生，絕對要立刻有效的處理。

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魯明哲也詢問，美國總統川普宣稱7日將公布晶片關稅，行政院是否有掌握情報，如果有，預期幅度是多少？對此，卓榮泰表示，行政院副院長鄭麗君、談判辦公室政委楊珍妮帶回來的消息，足以讓我們覺得往下一步走是一個好的開始。

卓榮泰指出，7日是美國對世界其他國家提出公眾意見書的時間，而不是一個具體的談判時間點，台灣會備妥意見書，依照我方備妥的方案中，針對ICT、半導體產業，如何保障我國產業安定穩定，跟繼續產業的領導，會往這方向去爭取國家最大利益。卓榮泰強調，行政院有評估及各種設算，但美方宣布不會那麼快，政府還要再進行詳細的評估。

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