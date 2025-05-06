為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    魯明哲指央行記者會越聽越害怕 卓榮泰：盼國人深具信心

    行政院長卓榮泰表示，楊金龍說的內容都有專業評估，行政院從上週就有密切注意，台灣對美關稅談判並沒觸及匯率議題，一直都有關心整個世界匯率的變化，央行也有長期瞭解狀況。（記者田裕華攝）

    行政院長卓榮泰表示，楊金龍說的內容都有專業評估，行政院從上週就有密切注意，台灣對美關稅談判並沒觸及匯率議題，一直都有關心整個世界匯率的變化，央行也有長期瞭解狀況。（記者田裕華攝）

    2025/05/06 11:21

    〔記者林欣漢／台北報導〕立法院院會今天進行施政總質詢，國民黨立委魯明哲質詢指出，昨天傍晚看到央行總裁楊金龍的記者會，不聽不害怕、越聽越害怕，楊金龍都在結巴，新台幣匯率史詩級飆升，橫屍遍野，行政院準備好了嗎？對此，行政院長卓榮泰表示，楊金龍說的內容都有專業評估，行政院從上週就有密切注意，台灣對美關稅談判並沒觸及匯率議題，一直都有關心整個世界匯率的變化，央行也有長期瞭解狀況，希望國人都能深具信心，台灣的產業結構是好的。

    卓榮泰表示，政府長期以來沒有在干預匯市，台灣一直沒有被列為操縱匯率的國家，是一般的觀察名單而已，延續這樣的慣例下來，央行自然在比較合於規定的情況底下，對匯市做穩定的措施，但是前兩天難免會發現有些外資進出的時間跟量、次數，都有一些值得觀察，不允許禿鷹影響台灣的匯率操縱，如果有任何不法的狀況一旦發生，絕對要立刻有效的處理。

    魯明哲也詢問，美國總統川普宣稱7日將公布晶片關稅，行政院是否有掌握情報，如果有，預期幅度是多少？對此，卓榮泰表示，行政院副院長鄭麗君、談判辦公室政委楊珍妮帶回來的消息，足以讓我們覺得往下一步走是一個好的開始。

    卓榮泰指出，7日是美國對世界其他國家提出公眾意見書的時間，而不是一個具體的談判時間點，台灣會備妥意見書，依照我方備妥的方案中，針對ICT、半導體產業，如何保障我國產業安定穩定，跟繼續產業的領導，會往這方向去爭取國家最大利益。卓榮泰強調，行政院有評估及各種設算，但美方宣布不會那麼快，政府還要再進行詳細的評估。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播