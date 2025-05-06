高市新任海洋局長上班第二天就遇總質詢 「一句話」讓官員都笑了

高市議員湯詠瑜成為第一位質詢新任海洋局長石慶豐的議員，石慶豐的答詢讓湯詠瑜感到有所準備。（翻攝官網）

2025/05/06 10:55

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市新任海洋局長石慶豐上班第二天就遇到總質詢考驗，面對議員質疑其專業與優先推動事項，他很有條理的答詢、當場贏得肯定；當議員詢問工會跟漁會有何差別時？石慶豐答詢強調「民之所欲常在我心」，現場不少官員聞言都笑了。

高雄市政府2日發布最新人事，海洋局長黃登福將轉任府本部參事，由民政局副局長石慶豐接任海洋局長；石慶豐曾任鳳山區長、殯管處長、勞工局勞工組織科科長、高雄縣就業服務科科長、高雄縣勞工組織科長。

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議員湯詠瑜今總質詢時，詢問首度參與總質詢的石慶豐過往專業跟海洋似乎不太相符，如何調整、到任後優先推動事項是那些？

石慶豐答詢說， 「人生每個階段都是一個學習過程」，昨天報到（第一天上班）後 ，立刻爬梳各科室業務，發現局裡人才濟濟，他會將以往輔導工會組織的經驗，偕同局裡同仁一起提高行政效率，目前優先要做的則是養殖跟遊艇產業，希望協助兩產業挺過關稅大戰。

湯詠瑜再問，以前跟工會較熟，但現在要面對漁會，兩者不太一樣？石慶豐答詢強調，工會跟漁會都是人民團體，「民之所欲常在我心」，他會多接觸漁會、了解需求、盡力協助。

石慶豐侃侃而談，讓湯詠瑜肯定他「有所準備」，當他提到「民之所欲常在我心」，同場許多官員不約而同都笑了。

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