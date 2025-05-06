國軍演習強碰台東漁獲季 卓榮泰承諾檢討、落實賠償

行政院長卓榮泰接受立委備詢。（記者田裕華攝）

2025/05/06 10:56

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院院會今天進行施政總質詢，國民黨立委黃建賓質詢指出，國防部5月將於東部海域舉行多場實彈射擊演習，但卻強碰台東鬼頭刀漁獲季，漁民捕魚時間大幅受限，恐衝擊生計。黃建賓要求國防部務必遵守承諾避開魚汛期，並提供漁民必要補貼，行政院長卓榮泰也承諾會檢討並落實賠償。

黃建賓指出，台東鬼頭刀每年有2次重要漁汛期，就是4到6月以及9到11月，其中又以4到6月的漁獲量最多，但許多漁民朋友反映，光5月受演習影響的時間，就恐怕高達半個月不能出海捕魚，對於漁民生計是很大的衝擊。

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黃建賓表示，國防自主能力是捍衛國家安全的重要基礎，他與漁民絕對支持及配合，但這幾年國軍密集在東部海域進行射擊操演，大幅壓縮漁民作業時間，漁獲量銳減。而國防部過去雖承諾，演習會避開漁汛期，改到6到7月，並會編列敦親睦鄰基金，但如今國防部卻又選在5月演習，根本說話不算話，許多漁民也表示未拿到實質補貼。

黃建賓強調，漁民朋友絕對願意配合國防，但國家也要給漁民活路，並要求卓榮泰務必責成國防部遵守承諾，演習時間應避開漁汛期，避免衝擊當地產業，若對產業造成衝擊也必須要給予從業人員必要補貼。

卓榮泰回應，謝謝黃建賓對於國防安全需求的支持，會請國防部檢討此事，必須保護漁民漁汛期，並事先做好整年演習規劃及溝通，事後有任何賠償問題也要確實落實。

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