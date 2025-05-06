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    願意贊助賴苡任「罷瑤」2000封掛號信費用 四叉貓獲「感謝狀」

    四叉貓今發文提到，賴苡任今日去寄掛號信，還在郵局門口開記者會要給他一個感謝狀，四叉貓則諷刺地說，下次若有國民黨高層被抓去北檢，能否幫他準備一個VIP位子。（資料照）

    四叉貓今發文提到，賴苡任今日去寄掛號信，還在郵局門口開記者會要給他一個感謝狀，四叉貓則諷刺地說，下次若有國民黨高層被抓去北檢，能否幫他準備一個VIP位子。（資料照）

    2025/05/06 11:21

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕罷免綠委吳思瑤案領銜人張克晉4月30日宣布退出領銜人身分，後續「地動刪瑤」召集人賴苡任在臉書提到繼續「罷吳」將面對的困境，網紅「四叉貓」劉宇對此表示願意贊助2000封掛號信的費用。四叉貓今（4日）發文提到，賴苡任今日去寄掛號信，還在郵局門口開記者會要給他一個感謝狀，四叉貓則諷刺地說：「下次若有國民黨高層被抓去北檢，能否幫他準備一個VIP位子。」

    四叉貓2日曾貼文提到，賴苡任很清楚更換領銜人的規則跟方式，但他沒有講明為什麼這個流程是「困境」，因為他如果寄出幾千封通知書給這些連署者，只要有「一位」是不知情被抄資料的活人，這位活人又不爽被抄資料跑去報案提告的話，賴苡任就會「又」吃上官司。四叉貓也宣布，他願意贊助「罷免吳思瑤團體」2000封掛號信的費用，約5萬6千元，只要拿掛號存根給他，他就幫忙出這筆錢。

    事後四叉貓也跑到賴苡任的臉書留言提供公司抬頭、統編，並提醒賴「記得跟郵局索取購票證明」，賴苡任則回覆：「收到，謝謝大德！」賴苡任今早則在臉書發文更新進度，表示2000份要寄給第一階段提議人的「變更領銜人」同意書，會在今日上午10點寄出。

    四叉貓今日在臉書提到，賴苡任今天去郵局寄掛號信之後，還幫他做一個「功在黨國」的感謝狀，四叉貓對此開玩笑地說：「下次你們黨部又有高層被抓去北檢的時候，我如果把感謝狀掛在身上過去開直播，可以幫我準備一個VIP位子嗎？不會被倒飲料被偷踹被罵的那種。」

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