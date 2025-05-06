李孝亮母開撕國民黨不支援罷團反博同情 朱立倫未正面回應

國民黨主席朱立倫（見圖）6日出席「反惡罷 戰獨裁」街講，為台北市大安區立委羅智強助講，向現場支持者致意，並呼籲民眾出來投不同意罷免票，會後受訪。（記者廖振輝攝）

2025/05/06 10:41

〔記者劉詠韻／台北報導〕罷免民進黨立委吳沛憶團體「憶事吳成」領銜人、國民黨青年軍李孝亮，近期因涉入連署偽造文書遭北檢約談，李母昨再發聲明開轟國民黨，國民黨主席朱立倫今受訪被問到李孝亮母親聲明一事時並未正面回應。

全台大罷免二階連署已進入尾聲，國民黨動用黨內青年軍對民進黨立委、議員發動報復性罷免，卻屢傳死亡連署案，罷免雙吳（吳思瑤、吳沛憶）的領銜人因涉偽造文書、個資法先後被檢調約談到案。李孝亮母親昨天發布的一份聲明更掀起高度關注，指國民黨在罷團領銜人遭約談後毫無支援或關心，罷團內部已陸續傳出不滿聲音。

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朱立倫今上午在台北市大安區街頭宣講，面對媒體追問時回應，許多勇敢反對罷免行動的志工遭受司法追殺，並指台灣的司法應建立在公平、公正的制度上，相信民眾對於檢調「辦藍不辦綠」且完全不符比例原則的做法都看在眼裡。

朱立倫說，根據最近觀察，可以發現民眾的反感度越來越高，而民進黨也企圖透過罷免分裂、消滅國民黨，但國民黨會堅持奮戰到底，並強調當下目標在於反綠惡罷，呼籲支持國民黨的民眾站出來投下不同意罷免票，反之若不同意罷免則等同縱容惡罷者、繼續縱容民進黨無能地治理台灣。

國民黨主席朱立倫（中）6日出席「反惡罷 戰獨裁」街講，為台北市大安區立委羅智強助講，向現場支持者致意，並呼籲民眾出來投不同意罷免票。（記者廖振輝攝）

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