吳宗憲批綠「抗中保台騙票」 吳思瑤：不支持審查國安法案就是打假球

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

2025/05/06 10:35

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕鑑於近期共諜案頻傳，立法院司法及法制委員會昨邀請相關單位就「共諜滲透」相關議題進行專題報告，但總統府、國安會以「憲政慣例」為由拒絕列席。對此，國民黨籍召委吳宗憲批評，總統府秘書長、國安會秘書長拒絕來而非請假，請人民看清楚，「你每天喊抗中保台是騙選票而已」，高官們話術騙國人。對此民進黨立委吳思瑤表是，為什麼不支持審查國安法案？把法修得更嚴、讓制度更強更有力，才是正辦啊。

吳宗憲表示，民進黨政府一直在喊「抗中保台」，那為什麼發生這麼嚴重的事情，國安會、總統府、外交部、民進黨團都有這種組織犯罪共諜存在，卻不當一回事，「請人民看清楚，你每天喊抗中保台是騙選票而已啦。」

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吳思瑤回擊，防共諜滲透，就修國安法案！藍白不敢，就是打假球！昨日，國民黨召委吳宗憲又排案討論共諜案了。立院這兩週，已經是第三次討論相關議題。輪番找官員來備詢、來為難、來砲轟，有用嗎？

吳思瑤直言，為什麼不支持審查國安法案？把法修得更嚴、讓制度更強更有力，才是正辦啊，藍白立委不只不修法，還擋民進黨的法案，這不是打假球，什麼是打假球？為什麼不幫助自己國家，對抗中國滲透？藍白到底怕什麼？

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