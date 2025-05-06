遭爆投標嘉市府標案 壯世代協會：吳春城當時未任立委

壯世代教科文協會承接嘉義市2023年「全嘉動起來」計畫。（資料照）

2025/05/06 10:31

〔記者王善嬿／嘉義報導〕壯世代教科文協會創辦人吳春城就任民眾黨不分區立委期間，因推動「壯世代促進法」，遭質疑涉未利益迴避爭議，協會為此發表聲明，吳已辭理事長，且不會參與中央政府機關的標案。嘉義市衛生局「全嘉動起來」近月招標，被民眾爆料，壯世代教科文協會再度投標，引發「賺很大」等社會負面觀感。協會表示，2023年、2024年承接嘉義市政府標案，創辦人吳春城當時未當立委。

民眾爆料，市衛生局「2023年度樂齡勇壯城旗艦計畫之全嘉都是作家」、「全嘉動起來計畫」，以及2024年「全嘉動起來計畫」，得標廠商都是壯世代教科文協會，吳春城及該協會今年元月才聲稱不會接政府標案，結果還繼續申請嘉義市標案，恐讓社會大眾有「賺很大」、「詐騙集團」等負面觀感。

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嘉義市衛生局表示，依監察院法令及函釋意旨，立委或其關係人與直轄市政府、縣市政府及鄉鎮市公所或所屬機關間交易，非屬公職人員利益衝突迴避法第9條禁止之範疇；「全嘉動起來」標案，均依照政府採購法等法規依法行政辦理。

壯世代教科文協會回應，吳春城是協會的創辦人，理事長職務已辭，現在已沒有參與協會事務，嘉義市衛生局「全嘉動起來」等標案屬於地方政府標案，與聲明所稱不會參與中央政府機關之標案並無衝突。

協會表示，2023年、2024年承接嘉義市政府標案，創辦人吳春城當時未當立委，且2023年執行成果，獲衛生福利部國民健康屬2024年高齡友善城市活躍獎、PR Awards Asia的Brand of the Year獎等肯定，此次申請標案，希望能讓此活動成果延續。

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