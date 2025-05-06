罷免丁學忠二階達標 罷團送3萬8087件連署書

罷免雲林第一選區國民黨籍立委丁學忠的團體「雲林拔釘」前往雲林縣選委會送第二階段連署書，共計3萬8087份，達到二階安全門檻138.5%。（記者黃淑莉攝）

2025/05/06 10:08

〔記者黃淑莉／雲林報導〕罷免雲林第一選區國民黨籍立委丁學忠的團體今（6）日前往雲林縣選委會送第二階段連署書，共計3萬8087份，不僅達安全門檻2萬7501份，也過目標數3萬5000份，達成率達138.5%。

「雲林拔釘」罷團近20名志工今天上午8點半在雲林縣選委會門口，先召開二階罷免連署送件記者會，志工感謝一路走來陪伴及支持團體及鄉親，隨後高喊「大罷免要成功」，由志工將26箱裝著連署書的箱子送進選委會。

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「雲林拔釘」罷團志工COCO指出，今天終於完成拔丁罷免行動第2階連署送件，最終成果收到3萬8087份連署書，不僅超過法定門檻，達成率達138.5%，很感謝鄉親勇敢站出來連署。

COCO表示，2階送件後流程會往第3階前進，也是最重要的罷免投票，在投票前這段期間，罷團會更努力持續讓雲林鄉親知道還有多少立法院亂象是大家沒有注意到、台灣正面臨那些風險，並把守護台灣的聲音傳出去。

COCO強調，3階投票預定會在7月進行，需要6萬8752張同意罷免選票才能成功，呼籲不論是在縣內或外地的鄉親都一定要出來投票，行使手中重要這一票，完成罷免的最後一哩路。

罷免雲林第一選區國民黨籍立委丁學忠的團體「雲林拔釘」前往雲林縣選委會送第二階段連署書，共計3萬8087份，達二階安全門檻138.5%。（記者黃淑莉攝）

罷免雲林第一選區國民黨籍立委丁學忠的團體「雲林拔釘」前往雲林縣選委會送第二階段連署書，共計3萬8087份，高喊大罷免要成功。（記者黃淑莉攝）

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