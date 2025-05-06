基市前民政處長張淵翔獲交保 檢方今提新事證再次聲押

基隆市前民政處長張淵翔。（資料照）

2025/05/06 10:12

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨市議員鄭文婷有多件死亡連署，上月29日聲押禁見基隆市政府民政處長張淵翔，在法院裁定張淵翔40萬元交保，提起抗告遭高院駁回後，今天（6日）凌晨2時許提出，張有勾串共犯與證人的新事實新事證，向法院聲請羈押張淵翔，法院預計上午10點半召開羈押庭決定是否羈押張淵翔。

法院表示，有關基檢第二度聲請羈押張淵翔案，因今日凌晨2時許向法院聲請羈押張淵翔，夜間不訊問，基隆地院定今天10時30分召開羈押庭。

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基檢上月28日上午搜索國民黨基隆市黨部，約談吳國勝、張金發與紀文荃等人後，當晚秘密傳喚張淵翔，漏夜複訊至隔天清晨，查出張淵翔涉利用民政系統，助紀文荃、張金發補件時篩掉提議人名冊中除戶的連署人，罷免案通過第一階段連署門檻，認定張等3人涉犯個人資料保護法等罪，有串、滅證之虞向法院聲押禁見。

法官召開羈押庭後裁定，張淵翔40萬元交保、限制住居，紀文荃、張金發羈押禁見。法官在裁定書中指出，張淵翔已坦承犯行、無羈押必要，裁定40萬元交保、限制住居；案經基隆地檢署提起抗告後，高院認定張已認罪，且相關證據已遭扣押，基檢又未能提出張有湮滅、偽造證據，2日駁回基隆地院抗告確定。

基隆地檢署昨天（5日）上午10點指揮法務部基隆市調查站，再傳喚張淵翔、前安樂區鶯安里長謝偉仁後，今天凌晨依張、謝涉犯偽造文書等罪，聲押張淵翔，另諭知謝15萬交保。

基隆地檢署聲押張淵翔，另諭知謝偉仁15萬交保。 （記者林嘉東攝）

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