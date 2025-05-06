普發現金非目前最好方法 卓揆：盼朝野用同理心匯聚力量

行政院長卓榮泰赴立法院進行施政方針及施政報告並備詢，會前並先接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

2025/05/06 10:01

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院提出規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」。立法院國民黨團、民眾黨團均自提版本，國、眾兩黨更分別主張普發現金1萬元及6千元。對此，行政院長卓榮泰今強調，普發現金很簡單，但目前不是最好的方法，必須匯聚力量、積沙成塔，盼朝野用同理心看待此事。

行政院院會於4月24日通過特別條例草案，其中支持產業930億元；國土安全韌性1500億元；照顧民生1670億元，涵蓋撥補台電1000億元。在朝野立委無異議下，特別條例草案已在上週五立院院會付委。

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立院今續邀請卓榮泰率相關部會首長進行施政總質詢。針對特別條例議題，卓揆表示，他看過藍白黨團分別提的特別條例草案，欣慰的是，絕大部分和政院所提草案的基礎是相同的，不過藍白有做若干調整。

卓榮泰表示，他要再度重申，此時此刻是我們匯聚力量、積沙成塔，共同面對國際情勢，對產業用集體力量支持的最好時候，也是唯一最好的方法，唯有團結一起，力量才會更大。

「普發現金很簡單，但目前不是最好的方法。」卓榮泰指出，朝野各黨團委員應該清楚，為何要組成黨團，而非用個別立委表達意見，因為朝野知道組成黨團才有更大力量，大家也會知道團結在一起的力量。

卓榮泰說，所以若能有同理心的話，他再度強調普發現金是把力量分散，對產業支持力道不夠強、對民生照顧力道不夠強、對強化安全韌性力道不夠強，一定要集中起來，匯聚所有力量，積沙成塔，希望朝野各黨團了解，用同理心來看待此事。

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