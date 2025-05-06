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    收女兒死亡恐嚇竟被小草嘲諷 沈伯洋：有夠可悲

    立委沈伯洋。（資料照）

    立委沈伯洋。（資料照）

    2025/05/06 10:39

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委沈伯洋5日公開收到死亡威脅郵件的截圖，他感嘆，每次戳破國民黨造謠或批評國民黨毀憲亂政，就有一群民眾黨支持者來留言，「為什麼這些小草可以沒有人性到這個程度？民粹操作至此，什麼都民進黨，什麼都賴清德，真的有夠可悲」。

    沈伯洋4月17日在臉書發文，指稱收到恐嚇信，要他辭去立委、退出政壇，否則就要對他的妻女動手。這事件引起不少關注，除了有的網友留言打氣、鼓勵報警究責，也有些來留言冷嘲熱諷。

    沈伯洋5日在臉書PO出這封恐嚇信的截圖，標題寫著「沈伯洋女兒可能成為第二個小燈泡，當街被砍斷脖子」，內容更嗆聲要他「即刻退出政壇，否則妻女將受到報應」。

    他感慨說，每次只要戳破國民黨造謠，或者批評國民黨毀憲亂政，就會出現一群民眾黨支持者來留言，國民黨反而很少，標準留言「叫大家看直播，暗示黃國昌最認真」、「假意關心我家人被威脅，暗示自導自演」、「貼一些根本不知道哪來的法學論述」、「複製貼上一堆他們自己說的弊案」、「暗示民進黨才是共產黨」。

    沈伯洋指出，說真的啦，一堆形容詞真的沒有什麼，反正你們就是信奉你們的教主，也沒有想要討論法律和制度的意思；但每一次都把他家人被威脅拿來開玩笑，真的有夠低級，然後沈伯洋還要一直阻止我老婆看留言。

    沈伯洋直言，國民黨大多就是不講話而已，為什麼這些小草可以沒有人性到這個程度？民粹操作至此，什麼都民進黨，什麼都賴清德，真的有夠可悲，然後現在一定還會說，只會抗中啦，不好意思，沈伯洋這幾天講傅崐萁，都還不用講中國，傅崐萁就已經不適格了。

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