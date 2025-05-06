罷免羅廷瑋送件遭刁難 台中市選委會澄清

中六罷團昨送出4萬6275件，達成率超越罷免傅崐萁，創全國最高紀錄。（記者蘇孟娟攝）

2025/05/06 10:15

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中罷免第六選區國民黨立委羅廷瑋的罷團「敲羅行動」，昨送交二階連署書，達成率更超越罷花蓮立委傅崐萁，創下二階連署全國最高達成率的紀錄，昨晚傳出台中市選委會以「格式不符」理由刁難，經中六罷團據理力爭後，成功搶下53份，最後僅被剔除39份；中六罷團今曝台中市選委會昨日抓格式手法，「拿中選會正本壓在每張連署書上精確比對」，痛斥根本違反中選會不抓等比例縮放格式的規定，因「中二解顏」及「中三拒瓔」今將送件，盼外界一起把關，勿讓連署人心意被糟踏。

台中市選委會則澄清，第一時間被挑出的爭議連署文件均有格式「差一個欄位」，肉眼即能判斷與中選會提供的格式不符，亦有提出中選會的標準格式供其比對，後以認定「複印公差」未列疑義。

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中六罷團強調，費時近2個月收集到選民的心意，昨日送出二階連署書4萬6275件，達成率創新高來到169.3%，是目前全國最高達成率的二階連署書量，不料，到昨日下午審查疑出現刁難，連署書遭外力介入被大量剔除，尤其集中在2個里的連署書被以「格式不符」大量剔除。

中六罷團今曝台中市選委會剔除連署書格式的手法，竟拿中選會正本壓在每張連署書上「精確比對」，只要不符正本規格一律刷下。一度被刷掉92份連署書。

因中選會之前已說明且有公文指出，等比例列印縮放的連署書格式遲合格文件，不滿連署書被粗暴排除，當場提出抗議並據理力爭，認為應是列印及複印公差，中六罷團指出，在台中市選委會副總幹事陳佩玉離開後，再與選委會重啟討論，重新檢視被淘汰的連署書後，終於搶救回53份，剔除總數降至39件。

中六罷團憂今日還有中二及中三罷團將前往送件，憂類似操作再發生，決定公開讓各界公評，一起監督台中市選委會。

台中市選委會今則聲明指出，罷免案二階連署名冊格式，依法應與選務機關所發給的格式相符，由罷免案提議領銜人依此複印、列印或套印，依法仍不可變更或調整格式，惟允許「複印公差」、「列印公差」；收件後經選務人員比對後，如符合發給規定格式者，自不會再以尺寸工具加以量測。

台中市選舉委員會指出，昨日羅廷瑋罷免案連署人名冊被挑出的爭議連署文件約有50餘件係格式「差一個欄位」的連署書，肉眼即能判斷與中選會提供的格式不符，挑出時並提供給該領銜人看過，並未表示反對，後亦有提出中選會的標準格式供其比對。

台中市選委會指出，進行最後核對確認時，現場提出對格式認定不同的意見，當場溝通後，最後認定「複印公差」，經見證律師共同釋疑見證無其他岐見後順利受理收件完成。

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