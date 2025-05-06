親信李慶隆潛逃 黃帝穎：牽動傅崐萁及修容組藍委三大罪嫌

律師黃帝穎。（資料照）

2025/05/06 09:49

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁的「管家兼園丁」李慶隆因為競選小物案被搜索，隨後就失聯，目前已被通緝。律師黃帝穎表示，傅崐萁親信李慶隆潛逃牽動傅崐萁及修容組藍委三大罪嫌，傅崐萁涉嫌反滲透法及近40修容組藍委涉嫌行使偽造文書罪與公益侵佔罪。

黃帝穎在臉書PO文表示，三大犯罪前科犯傅崐萁總召為李慶隆潛逃，再扯賴清德總統迫害，但傅的粗鄙政治操作無法轉移李慶隆在修容組案是關鍵被告的焦點，李慶隆的供述牽動中國資金是否透過傅崐萁介選，即傅疑贈與近40藍委數十萬組修容組助選，這是傅崐萁涉嫌「反滲透法」及近40藍委的刑事案件。

請繼續往下閱讀...

黃帝穎指出，李慶隆潛逃成為斷點，企圖讓收受傅崐萁修容組的近40藍委，可藉口選前現金交付李慶隆購買修容組，以規避藍委政治獻金申報修容組虛偽收據的「行使偽造文書罪」及公益侵佔罪嫌，但戰天下公司帳冊、電腦及修容組案被告手機等證據應已被檢調搜索扣押，只要金流無法證明修容組確實向中國採購，傅崐萁仍涉犯「反滲透法」，傅無法全部推給李慶隆。

相同的，若查無近四十藍委選前匯款戰天下公司購買修容組的金流，每個藍委如果辯稱選前同ㄧ日全部都攜帶近三十萬現金付款給李慶隆，沒人匯款，錢也沒進到戰天下公司，則明顯違反經驗法則，在法律上不足採信。

黃帝穎續指，藍委將修容組申報政治獻金，但若無選前匯款給付戰天下公司金流，則藍委仍涉嫌以虛偽收據申報政治獻金，除了違反「政治獻金法」外，更涉嫌「行使偽造文書罪」及「公益侵佔罪」。

黃帝穎直言，修容組藍委涉嫌「公益侵佔罪」，是因為沒有實際付款購買修容組，藍委卻申報不實收據以政治獻金專戶支應，則這筆近三十萬元政治獻金挪做私用，涉嫌一年以上七年以下徒刑的公益侵佔罪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法