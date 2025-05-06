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    首頁　>　政治

    台幣狂飆「禿鷹」現身 林楚茵：主管機關必須有所作為！

    林楚茵今在臉書指出：「台灣不能成為匯率操縱國，但也不能放任市場禿鷹掠奪，主管機關必須有所作為！」（資料照）

    林楚茵今在臉書指出：「台灣不能成為匯率操縱國，但也不能放任市場禿鷹掠奪，主管機關必須有所作為！」（資料照）

    2025/05/06 10:43

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕新台幣兌美元匯率2個交易日狂升近2元、逾6％，總統賴清德、中央銀行總裁楊金龍均親上火線回應。民進黨立委林楚茵今（6日）早在臉書發文指出：「台灣不能成為匯率操縱國，但也不能放任市場禿鷹掠奪，主管機關必須有所作為！」

    賴清德表示，這波升值主要是外匯市場的預期心理所致，加上外資大舉匯入買超台股，造成新台幣短期快速升值。遺憾的是，部分政治人物趁機炒作匯率議題，刻意誤導、引發市場非理性恐慌，而台美雙方關稅談判也沒有觸及匯率議題。

    楊金龍則坦言，市場疑似出現「禿鷹」投機行為，而「禿鷹」往往利用市場情緒與預期心理，在短期內操作大量資金進出，擾亂匯市穩定。楊金龍指出，由於資金規模可觀，央行已提出警告，要求說明資金匯入目的。

    林楚茵認為，台灣不能成為匯率操縱國，但也不能放任市場禿鷹掠奪，主管機關必須有所作為，而當前匯市波動是預期心理與外資湧入的結果，但若放任過度投機與造謠亂舞，不僅會讓出口產業承壓，更可能損害台灣整體經濟穩定。

    林楚茵強調：「政黨可以競爭，國家不能犧牲！選舉可以攻防，人民不能受害！在野黨別再炒作匯率議題，製造市場恐慌！政府將在確保國家利益、產業發展的原則下應對挑戰，絕不犧牲任何一個行業。」

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