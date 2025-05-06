中共統戰鎖定原民稱「同宗同祖中華魂」 學者：消滅文化主體性

雲南民族大學近日舉辦「七彩雲南、相約台灣」文化活動，現場佈置「同宗同祖中華魂、兩岸一家心連心」標語。（圖擷取自雲南民族大學官網）

2025/05/06 09:06

〔記者陳鈺馥／台北報導〕雲南民族大學近日舉辦「七彩雲南、相約台灣」文化活動，邀前國民黨立委、東華大學研究員孔文吉及原住民團體赴中交流，活動更佈置「同宗同祖中華魂、兩岸一家心連心」大型標語；學者批評，這是「民族統戰」活動，在消滅南島語族文化主體性，將台灣原住民變成中國少數民族。

根據雲南民族大學官網活動訊息顯示，該校黨委副書記劉清江在致詞中表示，「兩岸同胞始終是血脈相連的一家人，活動的發展將進一步增進兩岸同胞的情感認同，共同譜寫兩岸文化交流新篇章」。

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當日獲聘雲南民族大學客座教授的孔文吉則說，未來將與兩岸師生分享經驗、探討合作，搭建更多兩岸文化交流的橋樑，讓年輕一代在對話中傳承文化，在創新中凝聚共識。

據了解，該活動是中國雲南省政府台灣事務辦公室主辦，雲南民族大學承辦，旨在深化兩岸人文交流，促進雲台融合發展。中共邀請台灣原住民參訪團、台灣雲南同鄉會代表、在滇台商台企代表、新世紀文化藝術團等參與。

對此，成功大學政治系教授洪敬富受訪表示，中國有五十六個民族，雲南是少數民族最多省分，也是對接台灣原住民的重要統戰基地。中共這次邀有原民身分的孔文吉參加，並賦予客座教授一職，明顯是在做「民族統戰」工作。

洪敬富質疑，台灣原住民是南島語族，文化、血緣跟中國沒有任何關係，怎麼會是「同宗同祖」？中共塑造的中華民族，是要消滅南島語族文化主體性，把原住民當成中國少數民族，甚至帶入政治意涵，將原住民形塑成有「中華魂」。

「這是十足的民族統戰！」洪敬富批評，北京中央民族大學、雲南民族大學都是中共專做少數民族統戰的學校，東華大學有許多原住民學生，未來可能會有很多原住民被帶去中國就學、就業，孔的角色等於是協力中共「民族統戰」的橋樑，政府要有所警覺。

他強調，國立東華大學的研究員到中國客座兼課，有無事先向校方或主管機關申報？孔文吉擔任雲南民族大學客座教授是有疑慮的，若領有薪資或補貼，教育部或國安單位應介入調查。

雲南民族大學近日舉辦「七彩雲南、相約台灣」文化活動，邀前國民黨立委、東華大學研究員孔文吉（右二）及原住民團體赴中參加，孔文吉更獲聘為雲南民族大學客座教授。（圖取自國台辦旗下中國台灣網）

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