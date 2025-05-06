為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    罷免葉元之連署合格率100％！罷團造冊故事引網大讚

    發起新北市板橋東區藍委葉元之的罷免團「板橋大刪元」，昨日上午將連署書送進新北市選委會，後續傳出送件合格率100%，引發網友大讚。（資料照）

    發起新北市板橋東區藍委葉元之的罷免團「板橋大刪元」，昨日上午將連署書送進新北市選委會，後續傳出送件合格率100%，引發網友大讚。（資料照）

    2025/05/06 09:10

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕發起新北市板橋東區藍委葉元之的罷免團「板橋大刪元」，昨日上午將連署書送進新北市選委會，後續傳出送件合格率100%，引發網友大讚，有網友更透露在選委會點交時發生的故事，大讚超神造冊組竟準備了500多份備用。

    罷免葉元之團隊昨日宣布，二階連署書順利送件，且造冊3萬2236份，全數通過。政治評論員張益贍也發文表示，「阿罷之送件合格率100%，在這個項目搶下第一名，志工造冊的良率實在太強了！」在其發文底下也有網友轉貼，在選委會點收時發生的故事。

    根據網友轉貼發文指出，有罷團志工透露，一早送件後看著一箱一箱被送到清點完畢區的箱子，志工詢問選委會「若有問題你們會與我們核對嗎？」選委會也回應，「是的，但目前為止都沒問題」。不過就在他們以為要All Pass時，點收員卻說「有一冊漏了一號，所以總數要扣一」。就在這時罷團造冊組也立刻拿出備用連署書，表示「可以馬上補一份」，選委會也說沒問題。

    對此志工直呼「天啊，超神造冊組，我問他們準備了多少份備用？ 他們說準備了500多份備用，隨時抽換補上...」，讓他大讚「100分的造冊組，100分的陸戰組，100分的阿罷之團隊...」。

    其他網友也紛紛留言大讚「辛苦志工，辛苦造冊組」、「板東朋友們超級優秀」、「真的是要哭出來，怎麼能這麼神」、「這種認真求完美的態度，那個青年軍的罷團怎麼比的上」、「台灣人研究法條守法避免糾紛與困擾，國民黨是研究法條亂法改成適合他要的！超級佩服你們每位志工認真仔細的把人民的希望（每一票）嚴謹對待」、「點交這些連署書辛苦你們了，最棒阿罷之~」，有網友更直言「比較起不合格立委，我們罷團志工真的完全碾壓，幹嘛選一個比我們爛的東西來代表我們呢？」

    針對網友詢問「想請問備用連署書是什麼意思？是已經簽好可是沒有交出去嗎？」，PO文志工也回應「主要是最後1-2天收件的，但已經來不及造冊，就當作後續若需補件時使用」。

    發起新北市板橋東區藍委葉元之的罷免團「板橋大刪元」，昨日上午將連署書送進新北市選委會，後續傳出送件合格率100%，引發網友大讚。（圖擷自threads）

    發起新北市板橋東區藍委葉元之的罷免團「板橋大刪元」，昨日上午將連署書送進新北市選委會，後續傳出送件合格率100%，引發網友大讚。（圖擷自threads）

    根據網友轉貼發文指出，有罷團志工透露，選委會在點交時表示，「有一冊漏了一號，所以總數要扣一」。就在這時罷團造冊組也立刻拿出備用連署書，表示「可以馬上補一份」，選委會也說沒問題。（圖擷自threads）

    根據網友轉貼發文指出，有罷團志工透露，選委會在點交時表示，「有一冊漏了一號，所以總數要扣一」。就在這時罷團造冊組也立刻拿出備用連署書，表示「可以馬上補一份」，選委會也說沒問題。（圖擷自threads）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播