罷免葉元之連署合格率100％！罷團造冊故事引網大讚

發起新北市板橋東區藍委葉元之的罷免團「板橋大刪元」，昨日上午將連署書送進新北市選委會，後續傳出送件合格率100%，引發網友大讚。（資料照）

2025/05/06 09:10

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕發起新北市板橋東區藍委葉元之的罷免團「板橋大刪元」，昨日上午將連署書送進新北市選委會，後續傳出送件合格率100%，引發網友大讚，有網友更透露在選委會點交時發生的故事，大讚超神造冊組竟準備了500多份備用。

罷免葉元之團隊昨日宣布，二階連署書順利送件，且造冊3萬2236份，全數通過。政治評論員張益贍也發文表示，「阿罷之送件合格率100%，在這個項目搶下第一名，志工造冊的良率實在太強了！」在其發文底下也有網友轉貼，在選委會點收時發生的故事。

請繼續往下閱讀...

根據網友轉貼發文指出，有罷團志工透露，一早送件後看著一箱一箱被送到清點完畢區的箱子，志工詢問選委會「若有問題你們會與我們核對嗎？」選委會也回應，「是的，但目前為止都沒問題」。不過就在他們以為要All Pass時，點收員卻說「有一冊漏了一號，所以總數要扣一」。就在這時罷團造冊組也立刻拿出備用連署書，表示「可以馬上補一份」，選委會也說沒問題。

對此志工直呼「天啊，超神造冊組，我問他們準備了多少份備用？ 他們說準備了500多份備用，隨時抽換補上...」，讓他大讚「100分的造冊組，100分的陸戰組，100分的阿罷之團隊...」。

其他網友也紛紛留言大讚「辛苦志工，辛苦造冊組」、「板東朋友們超級優秀」、「真的是要哭出來，怎麼能這麼神」、「這種認真求完美的態度，那個青年軍的罷團怎麼比的上」、「台灣人研究法條守法避免糾紛與困擾，國民黨是研究法條亂法改成適合他要的！超級佩服你們每位志工認真仔細的把人民的希望（每一票）嚴謹對待」、「點交這些連署書辛苦你們了，最棒阿罷之~」，有網友更直言「比較起不合格立委，我們罷團志工真的完全碾壓，幹嘛選一個比我們爛的東西來代表我們呢？」

針對網友詢問「想請問備用連署書是什麼意思？是已經簽好可是沒有交出去嗎？」，PO文志工也回應「主要是最後1-2天收件的，但已經來不及造冊，就當作後續若需補件時使用」。

發起新北市板橋東區藍委葉元之的罷免團「板橋大刪元」，昨日上午將連署書送進新北市選委會，後續傳出送件合格率100%，引發網友大讚。（圖擷自threads）

根據網友轉貼發文指出，有罷團志工透露，選委會在點交時表示，「有一冊漏了一號，所以總數要扣一」。就在這時罷團造冊組也立刻拿出備用連署書，表示「可以馬上補一份」，選委會也說沒問題。（圖擷自threads）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法