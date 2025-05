台灣今仍被排除在WHO體系外 外國友人紛表不可思議

大溫台僑聯合會號召台僑前往卑詩省省議會前集會,呼籲加拿大及國際支持台灣加入WHO 。(大溫台僑聯合會提供)

2025/05/06 08:06

〔駐加特約記者張伶銖/溫哥華5日報導〕第78屆世界衛生大會(WHA)即將在5月19日召開會議,大溫哥華台灣僑界聯合會號召僑胞於5月3日組隊前往卑詩省省議會大樓外集會,呼籲加拿大人及國際社會支持台灣加入世界衛生組織(WHO)並且參與WHA會議。

台僑們逢人便遊說,向加拿大、歐美、印度、亞洲不同族裔友人說明了台灣2300萬人民被排除在WHO體系外,外國友人紛紛表示不可思議,同意政治因素不該影響WHO的普世價值。

大溫台僑聯合會共同主席張健理、謝明珠、副主席張亦凱與多位理事及台僑社團, 在駐溫哥華台北經濟文化辦事處僑務組長陳碧蓮,以及僑務祕書林美玲陪同下,一行30多人熱情支持共同完成這次有意義的活動。維多利亞台灣同鄉會也一起會師省議會廣場,共同支持聲援活動,希望台灣今年有機會參與WHA。

聯合會理事與社團成員分組,舉著Chip in Taiwan, Health for All, Support Taiwan to Participate WHO and Attend WHA的標語,向在省議會廣場前的遊客與民眾,說明了台灣2300萬人民被排除在WHO體系外。

外國友人紛紛表示不可思議,也一起加入齊呼『Support Taiwan for WHO』『Taiwan Can Help, Taiwan is Helping』,為聲援活動帶來高潮。

台灣先進的醫療實力,已成為全球醫療與抗疫典範,台灣被排除於WHO機制之外,是全球衛生醫療體系的一個大缺口。台灣不論是在國際經貿或是醫衛關係中,是全球鏈結不可或缺的一員,台灣已經做好準備。

大溫哥華台灣僑界聯合會一直致力支持台灣參與WHA及全面性加入世界衛生組織,並且呼籲加拿大政府支持台灣,呼籲僑界各社團凝聚共識一起為台灣發聲。

大溫台僑聯合會到卑詩省議會聲援加拿大及國際支持台灣加入WHO。(大溫台僑聯合會提供)

台僑逢人便說至今台灣未加入WHO 的委屈,當地人覺得不可思議。(大溫台僑聯合會提供)

不分族裔的外國朋友對台灣至今未入WHO 均感到震驚。(大溫台僑聯合會提供)

台僑逢人便說台灣至今未加入WHO有多委屈。(大溫台僑聯合會提供)

