幽靈連署頻傳 張啓楷批檢調淪執政者鷹犬 網轟：犯法不辦？

張啓楷（圖右）5日質詢法務部長鄭銘謙時幫藍營叫屈，並稱偽造文書是輕罪，鄭銘謙對此強調，凡是有涉及犯罪就該辦。（圖翻攝自立院ivod）

2025/05/06 07:57

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免民進黨立委案頻傳幽靈連署，針對檢調追查，民眾黨立委張啓楷在質詢法務部長鄭銘謙時幫藍營叫屈，並稱偽造文書是輕罪，鄭銘謙對此強調，凡是有涉及犯罪就該辦，在張啟楷的發文底下網友也紛紛砲轟「抄名冊到抄民政資料了，你還在那邊輕罪？」、「到底在講什麼鬼？你們乾脆修法偽造文書除罪化好了」。

大罷免浪潮，國民黨動用黨內青年軍對民進黨立委發動報復性罷免，卻被爆出現大量死亡、冒名連署，針對檢調介入偵辦，張啓楷5日在立院司法及法制委員會質詢鄭銘謙時，引用上月28日某民調稱，過半數的民眾認為「政治力介入檢調辦案」、「政治力介入司法案件」、「政府選擇性辦案」，並稱426凱道遊行當天有25萬人就是因為不滿賴清德政府打壓在野黨而上街。不過對此鄭銘謙強調，凡是有涉及犯罪就該辦，連署造假嚴重侵蝕民主政治的基石，所以該嚴辦。

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張啟楷於臉書發文時則再度強調，「59.3%國民認為政府選擇性辦案，法務部長依然無感？」並批檢調是否已經淪為執政者的鷹犬、工具？「偽造之文書足以損害公眾或他人」時才是成罪的「不法構成要件」，而不是偽造就能算犯罪。

在張啟楷的發文底下可看到，雖然也有一些支持者留言力挺，但也有不少網友紛紛砲轟「犯法不辦？違停都罰了！」、「輕罪？？比例原則？？抄名冊到抄民政資料了，你還在那邊輕罪？」、「所以小偷去你張家偷東西也不用查？」、「死亡連署屬於偽造文書，不辦對得起百姓嗎？」、「這樣的水準質詢真的悲哀」、

有網友更嘲諷「新版選罷法98之2了解一下」、「翁委員修的選罷法你有沒有看呀？都通過多久還在混淆視聽」、「民眾黨立委質詢可以多做點功課嗎？每次看到質詢內容我都三條線」、「有民調揭露？ 阿你怎麼不說….有鍾小平舉發阿北？」、「我認為你們才是用政治力干擾司法，連法律最終裁判的大法官都被你們綁架」。

根據《美麗島電子報》於上月28日公布的「4月國政民調」，有70.8%民眾認為政治力介入媒體、59.3%認為政府選擇性辦案、57.9%認為政治力介入檢調機關辦案、57.6%認為政治力介入司法案件。該次民調調查時間為2025年4月22至24日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。其中樣本規模成功完訪1059人（住宅電話683人、行動電話376人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

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