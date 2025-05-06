美眾院通過法案 強調聯大決議未處理台代表權問題

美國聯邦眾議院今天口頭無異議通過「台灣國際團結法案」，強調聯大第2758號決議並未處理台灣與台灣人民在聯合國的代表權問題。（歐新社資料照）

2025/05/06 06:32

〔中央社〕美國聯邦眾議院今天口頭無異議通過「台灣國際團結法案」，強調聯大第2758號決議並未處理台灣與台灣人民在聯合國的代表權問題，並要求美國運用影響力及話語權，抵抗北京在國際組織扭曲涉台決議的行為。

眾議院下午先後通過「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act）及「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act）。後者為2020年「台北法」的進化版，新增聯合國大會第2758號決議不涉台的論述。

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聯合國大會1971年通過2758號決議，表明中華人民共和國是「中國在聯合國的唯一代表」，北京擴大解釋為「台灣是中國的一部分」、無需另有代表，大力壓縮台灣參與聯合國體系的空間。

「台灣國際團結法案」明確指出，聯大第2758號決議承認中華人民共和國政府是聯合國內中國唯一合法代表，但並未處理台灣與台灣人民在聯合國或任何相關組織的代表權問題，也沒有在中國與台灣關係上採取立場，或包含任何關於台灣主權的聲明。

法案要求美國在各國際組織中的代表，透過話語權、投票權及影響力，倡導這些組織抵抗中國試圖扭曲涉及台灣的決議、用詞、政策或程序等作為。

法案並鼓勵美國的盟友和夥伴在適當情況下，反對中國試圖破壞台灣邦交及與非邦交國的夥伴關係。

眾議院外交事務委員會主席馬斯特（Brian Mast）於表決前呼籲國會同僚支持這項法案，並指出北京以系統性行動，試圖將台灣從國際舞台上抹除。

共和黨籍的馬斯特說，即便台灣在全球公共衛生、安全與經濟領域上都有重大貢獻，但中共透過恐嚇、賄賂與施壓手段，迫使各國與國際機構將台灣邊緣化，範圍涉及世界衛生組織（WHO）及國際民航組織（ICAO）等。

馬斯特說：「幾乎沒有其他例子比中共扭曲聯大第2758號決議更能清楚顯示它的意圖。」

他說，中共正試圖重寫國際規則，以符合其政治敘事。這項法案將確保美國不會袖手旁觀，也明確告訴盟友與對手，美國不會讓涉及台灣地位或主權的謊言合法化。

美國法案必須經眾議院、參議院通過文字一致的版本，再由總統簽署，才走完立法程序。

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