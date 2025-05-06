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    張啓楷批檢調辦幽靈連署是「大砲打小鳥」 法務部長一句話電爆！

    張啓楷5日質詢法務部長鄭銘謙。（圖翻攝自立院ivod）

    張啓楷5日質詢法務部長鄭銘謙。（圖翻攝自立院ivod）

    2025/05/06 00:31

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕面對大罷免浪潮，國民黨動用黨內青年軍對民進黨立委發動報復性罷免，卻就出現大量死亡連署、冒名連署，檢調介入偵辦，近日藍營多個地方黨部被搜索，相關人員被約談甚至遭羈押。民眾黨立委張啓楷週一（5日）質詢法務部長鄭銘謙時幫藍營叫屈，稱偽造文書是輕罪，檢調卻用搜索、拘提甚至羈押等手段「大砲打小鳥」，結果當場遭鄭銘謙打臉。

    張啓楷5日在立院司法及法制委員會質詢法務部長鄭銘謙，他引用上月28日某民調中稱有57.9%的民眾認為「政治力介入檢調辦案」、57.6%認為「政治力介入司法案件」、59.3%認為「政府選擇性辦案」，稱426凱道遊行當天有25萬人就是因為不滿賴清德政府打壓在野黨而上街。

    張啓楷稱，最近綠營爆出共諜案，但他感覺檢調沒有在積極查辦，反而用力在打連署案，跟共諜罪相比，偽造文書這種輕罪，檢調卻用搜索、拘提甚至羈押等高強度手段來「大砲打小鳥」，辦案應該要有比例原則，但現在都被民進黨政府給破壞了。

    鄭銘謙回應，共諜案和幽靈連署案都有在辦，他雖然是法務部長，但他沒有辦法去干涉、指揮檢方去搜索哪個地點、哪個對象，而且不是說要搜索就搜索，行動之前也需要法院審核。針對張啓楷質疑檢調辦幽靈連署「大砲打小鳥」，鄭銘謙強調，凡是有涉及犯罪就該辦，連署造假嚴重侵蝕民主政治的基石，所以該嚴辦，「委員你的意思是要叫我們檢察官偽造文書罪都不要辦是不是？」

    網友也紛紛批評，「薯條楷的比例原則，就是辦我藍白的就都是違反比例原則」、「張啟楷自從當了民眾黨不分區，我覺得他的當記者時建立的立論基礎和邏輯實力都歸零了，他知道他自己現在有多蠢嗎？」、「可悲，錯就是錯好嗎！」、「一罪一罰叫輕罪？不是你去關講那什麼屁話？張克晉都怕到躲起來了」、「這水準當立委喔，公然挺作弊、挺犯罪」。

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