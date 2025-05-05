「台灣投資美國隊」啟程！ 林佳龍6日率團赴德州拓展經貿合作

外交部長林佳龍將於6日率領由國際經濟合作協會（國經協會）與台灣區電機電子工業同業公會（電電公會）等企業代表組成的訪團前往德州訪問，盼促進台美雙向投資與經貿交流。（資料照）

2025/05/05 22:12

〔記者鍾麗華／台北報導〕「2025 選擇美國投資高峰會（SelectUSA Investment Summit）」將於5月11日在馬里蘭州舉行。據了解，外交部長林佳龍將於6日率領由國際經濟合作協會（國經協會）與台灣區電機電子工業同業公會（電電公會）等企業代表組成的訪團前往德州訪問，盼促進台美雙向投資與經貿交流，具體展現「台灣投資美國隊」。

官員指出，台灣企業已在美國50州創造近40萬個就業機會，未來將進一步「擴大在美國各州的投資」，並成立跨部會的「台灣投資美國隊」以支持雙邊貿易與投資。台灣在全球半導體及AI產業供應鏈中居關鍵地位，未來將成為美國打造「非紅」與「可信賴」供應鏈不可或缺的夥伴，盼能善用美國在市場、科技、資金及人才上的優勢，共同組成「台美聯合艦隊」。

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官員說，德州是美國的科技與創新重鎮，目前包括緯創、緯穎、鴻海、和碩、仁寶、英業達、研華科技等台灣企業已在德州擴大投資，德州儼然成為未來台灣電子科技巨擘發展台美創新研發和產業生態系的重要據點。

官員透露，為落實賴總統對美方整合「美國投資台灣隊」的期盼，這次林佳龍率團訪問德州，也希望評估在德州設立多功能的投資、招商服務中心，並能兼具創新育成、辦理會展與商業活動及金融等多元功能，爭取美國投資台灣、促進台美雙向投資。

官員進一步指出，此行包括國經協會理事長呂桔誠、電電公會理事長李詩欽等多位科技與電子產業代表隨行，看準台美高科技產業的高度互補性，期盼擴大台美在AI、機器人產業的合作，並善用美國位居市場與科技領先的優勢，讓台灣在AI產業鏈與創新應用上，成為全球更加不可或缺的要角。

官員說明，近年來台灣與美國地方層級在供應鏈和各項領域的合作日益密切，目前包括德州在內，已有24個美國州在台設有辦事處，美國聯邦政府亦曾三度發函，鼓勵全美各州州長及美國前五百大企業加強與台灣的交流與合作，展現對深化台美各層級交流的明確支持。

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