雙和罷團連署告急！ 王義川樂華夜市掃街

王義川一行人隨後在樂華夜市遊街，現場熱鬧滾滾。（記者陳奕劭攝）

2025/05/05 21:47

〔記者陳奕劭／新北報導〕雙和罷團今天（5日）宣布，距離中和永和兩區安全成案，只差500張連署書，將延長收件至5月9日。為衝刺二階連署，立委王義川今晚帶志工一起在永和區樂華夜市「宵夜連署」，一行人在夜市遊街獲得攤商、客人招手歡迎，迅速收獲幾張連署書，現場熱鬧滾滾，沒有爆發衝突，

聽聞王義川要來，晚上7點左右已有不少「川粉」等待，市議員許昭興、張嘉玲、張維倩等人也來助陣，待王義川戴著「龍成宮」鴨舌帽一到場，現場轟動有如粉絲見面會，一行人隨後來到入口處發表演講，夜市門口被人潮擠得水洩不通。

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一行人隨後在樂華夜市遊街，王義川獲得攤商、客人招手歡迎，豎起雙指比讚，一行人也迅速收獲幾張罷免連署書，現場熱鬧滾滾，平和收場，沒有爆發衝突。

王義川表示，桃園罷免二階連署已經6區全過了，台中也快了，只剩下新北還差林德福、張智倫、羅明才3席立委還沒罷掉，現在只剩幾天，大家要加緊努力衝刺連署，力拚新北全過。

他指出，林德福當立委已經當了太久，難道永和沒有人才嗎？張智倫的父親當過立委，兒子還繼續當，難道中和也沒有人才嗎？大家一定要覺醒。他提到，要是罷免羅明才二階連署過關，中永和卻沒過就漏氣了，大家一定要加油。

王義川說，現在距離收件只剩幾天時間，必須要多留空檔時間給罷團整理連署，如果只送110%的連署書，最後可能有補件風險，大家一定要加緊連署一次過關。呼籲趕快找身邊賣保險的業務員、房仲、直銷等多拉連署，距離守護民主只差幾百張連署書，一人多拉一張就會過關，再加一把勁就行。

王義川衝刺罷免二階連署，向攤商客人打招呼。（記者陳奕劭攝）

罷團一行人在樂華夜市掃街，迅速收到幾張連署書。（記者陳奕劭攝）

一行人在樂華夜市遊街，志工舉著「告急」、「為了後代，罷免是愛」的標語。（記者陳奕劭攝）

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