會見賴總統 日前經產大臣西村康稔：台灣有事等於世界有事

日本前經濟產業大臣西村康稔眾議員乙行今會見賴總統，西村表示，亞太地區的和平穩定攸關整個國際社會的和平穩定，因此可以說「台灣有事，等於世界有事」。（總統府提供）

2025/05/05 21:22

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今接見日本前經濟產業大臣西村康稔眾議員乙行時表示，台灣與日本同樣位居第一島鏈，應加強合作、共同應對中國灰色侵擾，並強化「非紅供應鏈」；西村康稔則認為，亞太地區的和平穩定攸關整個國際社會的和平穩定，因此可以說「台灣有事，等於世界有事」，理念相同的國家或同盟國家都必須緊密合作，並且明確宣示此一訊息。

賴清德指出，西村康稔深受日本前首相安倍晉三的信賴及倚重，長年入閣擔任要職；田中和德眾議員則長期促進台日的地方交流，訪賓昨赴高雄瞻仰安倍前首相銅像。安倍是一位具有遠見、宏觀國際視野的政治家，率先倡議「自由開放的印度-太平洋」願景，以及曾說「台灣有事，就是日本有事」，大力支持台灣，讓台灣人都印象深刻、銘感於心。

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賴清德表示，近年來，中國持續在台海、東海、南海以及日本海進行軍演，對周邊國家實施灰色地帶侵擾，嚴重破壞區域和平與穩定。同樣位居第一島鏈的台灣與日本應該加強合作，共同應對。特別是台灣和日本是共享自由、民主、人權等普世價值的民主夥伴，如果能強化雙方在海洋安全、社會韌性以及面對灰色地帶侵擾等面向共同合作，相信必能發揮嚇阻力量，確保印太地區和平與穩定，守護我們珍惜的民主體制。

賴清德也感謝日本政府持續在國際場合為台灣發聲，並指出，面對全球經貿變局，經濟安全日益重要，台灣期待跟日本進一步深化經濟合作，除了積極爭取參加「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），也希望跟日本早日洽簽經濟夥伴協定（EPA），開拓雙方在半導體、氫能、人工智慧以及無人機等領域的產業合作，建立更緊密的經濟夥伴關係，共同強化「非紅供應鏈」韌性，也促進彼此繁榮發展。

西村康稔提及，安倍前首相不幸於2020年逝世，賴總統曾以副總統身分親自至安倍前首相府上弔唁，連同當時的見面，這次是第二次與總統會面。此次訪團係秉持安倍前首相遺志來台訪問，台灣與日本為共享普世價值的國家，兩國在經濟合作、人員互訪等關係都相當緊密，尤其去年台灣赴日本觀光的商務旅客超過600萬人次，按人口比例而言，台灣是到訪日本人數最多的國家，他也期盼有更多日本人到台灣觀光旅遊。

西村康稔說，對於台灣積極申請加入CPTPP，他在擔任日本經濟產業大臣時即代表日本政府表達歡迎。對於台積電至日本熊本設廠，日本政府也給予許多協助，相信台日在半導體領域的相互合作，可以讓半導體產業更加蓬勃發展，並建構更堅韌的供應鏈體系。

西村康稔指出，安倍前首相曾說：「台灣有事，就是日本有事」，現在很多歐洲國家也非常關注亞太地區的和平穩定，因為亞太地區的和平穩定攸關整個國際社會的和平穩定；因此也可以說「台灣有事，等於世界有事」。他認為，為了維持台海和平穩定，理念相同的國家或同盟國家都必須緊密合作，並且明確宣示此一訊息。他很期待就強化台日關係以及國際情勢變化等議題與總統進行意見交流。

訪團成員尚包括神奈川日華親善協會會長松本純、日本眾議員西銘恆三郎、佐佐木紀、簗和生與加藤竜祥，以及「日本台灣交流協會」台北事務所代表片山和之等，由外交部長林佳龍、立法院亞東國會議員友好協會會長郭國文、「台灣日本關係協會」秘書長范振國等人，總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮也在座。

日本前經濟產業大臣西村康稔眾議員乙行今會見賴總統，西村表示，亞太地區的和平穩定攸關整個國際社會的和平穩定，因此可以說「台灣有事，等於世界有事」。（總統府提供）

日本前經濟產業大臣西村康稔眾議員乙行今會見賴總統，西村表示，亞太地區的和平穩定攸關整個國際社會的和平穩定，因此可以說「台灣有事，等於世界有事」。（總統府提供）

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