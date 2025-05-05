外交、教育雙部長會議 規劃執行「先鋒人才培育專案」

外交部長林佳龍與教育部長鄭英耀5日在外交部召開雙部長會議。（外交部提供）

2025/05/05 21:04

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍與教育部長鄭英耀今（5）日在外交部召開雙部長會議，由兩部規劃共同執行「先鋒人才培育專案」，攜手培育及投資提升國家競爭力與台灣產業最需要的人才資產。外交部長林佳龍表示，未來除了協助友邦發展產業與人才，希望讓更多國際青年與台灣接軌，培養具備跨文化與國際競爭力的人才，同時因應少子化對產業所帶來的挑戰。

為實踐總統賴清德「青年百億海外圓夢基金計畫」，擴大延攬海外優秀人才，同時增加我國青年國際參與，外交部與教育部倍增臺灣獎學金名額，鼓勵國外青年來台留學。

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外交部指出，他們也透過「邦交國青年來台圓夢計畫」，邀請邦交國的青年來台灣交流，展現我國對友邦的支持，並整合各部會資源，發揮「總合外交」精神，輸出台灣成功經驗，協助邦交國整體發展。

此外，為深化與友邦及理念相近國家的實質合作關係，外交部也與教育部在今日會議中，初步研商運用友邦及夥伴國家當地資源，並透過遠距教學及面授模式、雙聯學程、設立專班、建教合作、提供獎學金等方式，建構「學、訓、用」一體制度；除協助友邦產業及人才發展外，也期盼透過擴大海內外人才交流，增加知識及技術的流動，培養具國際競爭力與跨文化能力的人才，以滿足企業對全球化人才的需求，並緩解台灣產業面臨少子化的問題。

以加勒比海友邦為例，林佳龍說明，聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、貝里斯等國擁有豐富的觀光資源與文化魅力，加上以英語為母語，每年吸引大量國外旅客，外交部未來將比照「空中大學」模式，結合線上教學與實地巡講，提供專業觀光課程，協助當地提升觀光產業整體競爭力。

針對台菲半導體合作，林佳龍指出，台灣是全球領先的晶圓製造中心，菲律賓則在封裝測試領域具有關鍵地位，雙方在半導體供應鏈上具高度互補性，外交部將推動南台灣與北呂宋的合作，依照產業需求推行「學、訓、用」一體化人才培育，打造台菲經濟走廊，協助菲律賓培養技術人才，也為在地台商提供穩定人力資源。

外交部指出，他們與教育部將持續攜手各界夥伴，協助友邦及夥伴國家培育策略產業所需人才，共同提升台灣的整體國家競爭力及國際影響力，實現總統賴清德「經濟日不落國」的願景。

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