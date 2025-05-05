李孝亮母親再開炮：國民黨放任舔共的人傷害台灣 遲早被掃進歷史灰燼

罷免吳沛憶團體「憶事吳成」的領銜人李孝亮。（資料照）

2025/05/05 19:31

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北地檢署擴大偵辦偽造連署案，罷免雙吳（吳思瑤、吳沛憶）的領銜人屢傳變數，除先前張克晉無預警宣布退出後銷聲匿跡，為國民黨投下震撼彈；因捲罷免吳沛憶案而遭檢調約談交保的李孝亮，其母今（5）日再發聲明控訴，因見國民黨權貴批評張克晉，擔憂李孝亮若退出或表達不滿，兒子人格恐遭摧毀甚至無法做人。更直言國民黨放任舔共、媚共聽中共旨意的人在傷害台灣，被掃進歷史的灰燼只是遲早的事。

李孝亮母親聲明全文如下：

媒體披露張克晉先生不滿在遭約談之後國民黨內沒有任何支援與關心，李孝亮又何嘗不是如此，在我心中國民黨高層為達他們自身的政治目的可以不擇手段。

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在媒體上看到國民黨權貴批評張克晉先生以後要如何做人？也就是李孝亮如果也退出或是不滿他們的意思他們可能就會摧毀李孝亮的人格讓他也無法作人，這是何其恐怖，所以我來向社會大眾說以下這一件事：

4月14日那一天調查官到我們家來，我跟他們說我們是安份守己的人，你們可以去看11年前的檔案，就可以知道魏應充吃的是我們家的橄欖油，各位鄉親我不是要藉這個機會宣傳，如果要博取名利，11年前我們就會趁那大好機會找公關公司來操作宣傳我們橄欖油的品牌了，因為當時全台灣的人都想要知道魏應充吃的是哪一個品牌的橄欖油，我們沒張揚是因為我們認為憑良心做事不欺騙人不傷害人等是做人處事基本原則沒什麼可誇大的。

但國民黨你們實在很沒天理，今天已經這麼多黨工遭到羈押了，你們應該向遭羈押黨工的家屬及社會大眾深切道歉並說出實情，不要用黨工的被羈押來取得社會一些人的同情繼續抗爭，有一天檢調也會用證據辦到你們的，因為掩藏的事沒有不顯出來的。

在東門市場信愛公園的連署點，我去了八次只看到四次有在連署，分別是4月12日13日18日20日，我從10:30到收攤，早則12:00，晚則13:00，四天加起來總共來連署的人只有30個，雖然你們從九點開始，但這四天加起來算寬一點80個，你們每天只有幾個連署點，平均一天加起來能連署到100份應該已經是頂到天了。

李孝亮也要把關連署書，但把關用在國民黨上應該會失靈的，哪一天又蹦出很多連署書真不曉得是不是又去抄來的？好像作國民黨的事和在哥倫比亞掃毒梟差不多危險，難怪張克晉先生避不出面。我不認識吳沛憶，以後也不會認識她或民進黨的人。

絕大多數的人都知道，會造成今天的局面是因為你們國民黨放任一些舔共、媚共聽中共旨意的人在傷害台灣，你們若不修正這樣的路線，被掃進歷史的灰燼只是遲早的事。

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