二階罷免過門檻 林思銘：向惡意罷免說「不」

國民黨立委林思銘。（圖由林思銘國會辦公室提供）

2025/05/05 19:23

〔記者林欣漢／台北報導〕對於二階罷免連署過門檻，國民黨立委林思銘呼籲，以智慧與理性，拒絕惡意罷免。林思銘表示，尊重多元聲音，堅守民主精神，一起向惡意罷免說「不」。

林思銘指出，民主不能只有一種聲音，不同立場、不同意見，都應受到尊重。以智慧與理性，拒絕惡意罷免，守護新竹，守護大家共同珍惜的民主價值。民主社會的價值，在於包容不同的意見，在於理性與溝通。

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林思銘表示，近期全台發起的罷免行動，卻令人遺憾地看到民主被惡意操作、社會被刻意撕裂的現象，用罷免成為打壓異己的手段。

林思銘認為，真正的罷免機制，應是針對失職、失德的公職人員進行糾正。但如今這場罷免行動卻充滿了仇恨與對立，背離初衷，成為一場無端的政治操弄。惡意的罷免不僅浪費社會資源，更是對認真做事者最殘酷的傷害。一位好的領導者應致力於讓人民安居樂業，而非被無謂的政治鬥爭所干擾。

林思銘進一步指出，在二階連署過程中，也有諸多問題，如第一階的「提議人」不得為第二階段「連署人」、是否年滿二十歲且居住未滿四個月連署者、用死亡者資料、字跡相同者、具原住民資格、選區的核對、格式不符等等情形。新竹縣選委會有責任依法實質審查，確保程序公正，維護民主機制的尊嚴。

林思銘強調，面對這場惡意罷免，他將堅定迎戰，也懇請鄉親們踴躍出來投下「不同意票」，以行動守護新竹的未來。

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