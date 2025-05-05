他不爽「發台人集會反賴清德」遭抖音刪片 中網友翻牆說大實話！

近日一名中國小粉紅在抖音發布一支有關「台灣民眾集會反對賴清德」的影片，沒想到卻被平台下架。（彭博檔案照）

2025/05/05 22:05

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名小粉紅近日在抖音發布一段有關「台灣民眾集會反對賴清德」的影片，沒想到卻被平台下架，該名小粉紅找客服理論，質問「發反台獨視頻都能被下架，抖音是支持台獨嗎？」，客服人員則曖昧回應稱因為他的影片中「有不適合展示的內容」。目前已經找不到該名小粉紅的抖音帳號，但他與抖音客服的通話紀錄被備份下來傳到「牆外」，引發熱烈討論。

國民黨與民眾黨上月26日動員支持者上凱道「反綠共、戰獨裁」，宣稱有超過25萬人參加，但中國媒體卻沒有見獵心喜大肆報導，少數有報導這場遊行的中媒也都只提到26日台灣人上凱道遊行，最多提到「戰獨裁」，完全沒有提到「反綠共」。

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近日一名抖音博主「郝小白」發布一段影片疑似為426凱道集會畫面，影片封面文字為「統一台灣」，點開影片搭配文字稱大批台灣民眾集會反對賴清德、反對台獨，沒想到該影片不久後就遭平台下架，讓郝小白相當不滿，聯繫客服理論，質疑「你們抖音公約是規定不能發布反台獨新聞？反台獨新聞不能在抖音宣傳？公約裡面說要支持台獨，是這個意思嗎？」客服則回應稱，沒有相關規定，但其影片有涉及不宜展示的內容。郝小白追問有哪些內容不宜展示？但客服沒有正面回答。

目前已經找不到郝小白的抖音帳號，但他與抖音客服的通話紀錄被備份下來傳到牆外，旅義華僑作家李穎今天（5日）也分享通話內容。不少翻牆的中國人和原本就在牆外的網友紛紛說出「大實話」，「不準你張貼你還不懂？因為在台灣是民主可以反對總統！你們連選票都沒，反對市長都沒權利，習近平你敢反嗎？」、「不是不能反台獨，是不能讓人們知道可以反政府」、「公開展示台灣民主自由，不禁你禁誰？」、「在牆內敢這樣罵習近平就是找死，而在台灣卻能這樣罵賴清德，你發這種視頻，讓韭菜看了，韭菜豈不是知道哪邊才是獨裁了？」

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