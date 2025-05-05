台南藍營花錢徵罷免綠委連署志工 王定宇、林俊憲都反問KMT

立委王定宇。（資料照，記者王俊忠攝）

2025/05/05 19:45

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市議會國民黨團在5日公開宣布招募罷免立委林俊憲和王定宇的連署志工，將提供志工車馬費和誤餐費。對此，立委王定宇反唇相譏國民黨南市議員也有涉偽造文書被判刑且認罪不上訴的，不知涉偽文的國民黨黨工與這位議員有什麼關係？林俊憲也稱，國民黨要花錢找人來當連署志工，證明這工作風險極高，可能惹上法律責任。

立委王定宇回應反問，請中國國民黨先面對死亡連署、偽造文書的組織犯罪，都已經有多名國民黨黨工坦承犯罪、也有多位國民黨黨工被收押，請這些藍營人士好好說明，為什麼要用犯罪的手段去連署？這些國民黨議員裡面有偽造文書被判刑且認罪不上訴的，不知道那些涉偽造文書的國民黨黨工嫌犯與這位市議員是什麼關係？

請繼續往下閱讀...

立委林俊憲則說，國民黨需要花錢找人來當所謂的「志工」，其實也是側面印證，罷免連署絕對不是1件容易的事，相信他們更能體會到公民罷團的決心。

林俊憲表示，更何況國民黨光是在第一階段連署就出現大量的偽造死者連署情形，面對第二階段如此龐大的連署數量，能確保國民黨不會故技重施嗎？國民黨他們開出有償報酬來召募人幫忙罷免，就是因為風險極高，有可能牽連惹上法律責任，所以說再高的報酬都不值得。

立委林俊憲（中者）。（圖：林俊憲服務處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法