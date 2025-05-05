中國漁船違法闖東沙海域！海巡署台中艦水砲強勢驅離

海巡署台中艦以水砲強勢驅離侵入我東沙海域的中國籍漁船。（記者姚岳宏翻攝）

2025/05/05 18:48

〔記者姚岳宏／台北報導〕本月3日海巡署台中艦、巡護九號執行東沙海域巡弋任務時，發現「粵深汕漁11366」中國籍漁船違法進入我國東沙海域，台中艦立即以水砲、強勢將「粵」船驅離出我國水域，目前已無任何越界的中國船舶。

海巡署表示，東沙環礁為我國首座海洋國家公園，以保護海洋生態環境為主軸，為明令禁止各式捕撈及垂釣行為之最高規格的海洋保護區。

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海巡署指出，為守護東沙海域珍貴的海洋資源，堅定維護我國主權，海巡署調派大型艦船駐守東沙海域，結合東沙分隊多功能艇等能量，全天候守護東沙海域，嚴密監控中國船舶動態，全力捍衛國家主權，確保東沙海洋資源的永續發展。

今年1月迄今，海巡署於東沙海域計驅離中國越界漁船30船、111艘次，並扣留小舟7艘。本月1日起為中國伏季休漁期間，中國漁船仍出海作業，顯示中方海洋管理失靈，海巡署將嚴正執法，有效嚇阻中船越界，同時呼籲中方約束其漁船，切勿至東沙海域盜採，破壞海洋生態，悖離海洋保育的普世價值。

海巡署台中艦以水砲強勢驅離侵入我東沙海域的中國籍漁船。（記者姚岳宏翻攝）

海巡署台中艦以水砲強勢驅離侵入我東沙海域的中國籍漁船。（記者姚岳宏翻攝）

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