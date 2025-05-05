面對大罷免 徐欣瑩批執政黨「輸不起」 林思銘指打壓異己

藍委林思銘批評民主被惡意操作，用罷免成為打壓異己的手段。（記者廖雪茹攝）

2025/05/05 19:20

〔記者廖雪茹／新竹報導〕對於全國客家社團群聚新埔義民廟號召客家鄉親參與竹苗區罷免不適任立委的行動，國民黨新竹縣立委第一選區徐欣瑩反擊，民進黨發動的大罷免，再多理由也掩蓋不了「選舉輸不起」的心態；第二選區林思銘批評民主被惡意操作，用罷免成為打壓異己的手段。兩人都強調將堅定迎戰，為守護民主正義而奮鬥。

林思銘表示，民主社會的價值，在於包容不同的意見，在於理性與溝通。然而，近期全台發起的罷免行動，卻令人遺憾地看到民主被惡意操作、社會被刻意撕裂的現象，用罷免成為打壓異己的手段。他說，惡意的罷免，不僅浪費社會資源，更是對認真做事者最殘酷的傷害！他將堅定迎戰，也懇請鄉親們踴躍出來投下「不同意票」，以行動守護新竹的未來。

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林思銘並提及，在二階連署過程中也有諸多問題，如第一階的提議人不得為第二階段連署人、是否年滿二十歲且居住未滿四個月連署者、用死亡者資料、字跡相同者、具原住民資格、選區的核對、格式不符等等情形。新竹縣選委會有責任依法實質審查，確保程序公正，維護民主機制的尊嚴。

徐欣瑩表示，這一年來，執政黨面對民意監督，就用斷章取義、造謠、避重就輕的手法曲解在野黨的言論，然後發動輿論撻伐或是扣紅帽子，只要不贊同政府的人，就是破壞國家安定，甚至是中共同路人。讓人覺得，執政黨的大罷免，就是不接受選舉結果的「輸不起心態」在作祟，然後用雞蛋裡挑骨頭的方式，來對抗在野黨的監督。

徐欣瑩舉罷免理由「刪凍客委會預算」為例，她主持的客委會預算審查會議，全數通過預算、一毛錢也沒刪；凍結案也在客委會主委答詢時證實無此事。甚至，今年客委會預算比去年高，更是歷年第二高。面對這場罷免的惡戰，她會堅持從政以來的一貫態度，用良心持續努力，為守護民主正義而奮鬥。

藍委徐欣瑩反擊，民進黨發動的大罷免，是「選舉輸不起」的心態。（記者廖雪茹攝）

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