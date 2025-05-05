大媽飆髒話辱罵罷團志工 霸氣員警追上前攔查喝斥片曝光被讚爆！

朱約信近日在社群分享文山區罷團志工遭一名婦人辱罵，見員警盤查拒絕後逕自離去，員警追上前霸氣喝斥鬧場婦人的側錄影片。（圖翻攝自朱約信臉書）

2025/05/05 20:14

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，各地罷團二階連署過程中遭不理性藍營支持者騷擾、威脅、恐嚇甚至攻擊等狀況頻傳。雙和罷免領銜人、歌手「朱頭皮」朱約信近日在社群分享文山區罷團志工遭一名婦人辱罵，見員警盤查拒絕後逕自離去，員警追上前霸氣喝斥鬧場婦人的側錄影片，引發網友熱議。

朱約信在臉書表示，最近有罷團在文山區擺攤連署，遭一名婦人嗆聲，而且該名婦人已經不是第一次到連署攤位鬧場。據悉，婦人不僅質疑罷團志工拿錢辦事，咄咄逼人地跳針問「拿多少錢？」，還飆髒話辱罵志工。

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從朱約信分享的影片可以看到，疑似罷團志工報警，警方獲報派員到場要求盤查婦人，但婦人丟下一句拒絕盤查就想騎著腳踏車走人，警察直接追上前攔住婦人，喝斥「下車！請妳下車！我要攔查妳在幹什麼？妳剛剛辱罵人，我現在跟妳盤查，跟我說拒絕盤查？」

影片曝光後掀起熱議，大批網友讚爆該名員警，「真的該支持這樣的警察」、「這警察帥，依法處理」、「惡人無膽啦！給這位警察一個讚」、「遇到這種傢伙應該反問他們，妳們拿了多少錢來騷擾志工？」、「公然侮辱先辦起來」、「警察真的都應該像他一樣，才不會讓威脅志工的人得寸進尺」、「這些人真的覺得辱罵別人不用負責喔？」、「挺這位員警，辛苦了！」

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