為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨基隆市黨部主委吳國勝下台 林沛祥接任

    國民黨基隆市黨部今天（5日）下午傳出人事異動，改由國民黨立法委員林沛祥（見圖）接任市黨部主任委員，交接典禮敲定5月9日下午3點舉辦。 （記者俞肇福攝）

    國民黨基隆市黨部今天（5日）下午傳出人事異動，改由國民黨立法委員林沛祥（見圖）接任市黨部主任委員，交接典禮敲定5月9日下午3點舉辦。 （記者俞肇福攝）

    2025/05/05 17:53

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆檢調偵辦罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪案，檢調於4月28日發動搜索國民黨基隆市黨部，帶回7人偵訊。檢調偵訊後，基隆市民政處長張淵翔、國民黨基隆市黨部主任委員吳國勝分別以40萬、30萬元交保。張淵翔日前請辭獲准，今天（5日）下午傳出國民黨基隆市黨部人事異動，改由國民黨立法委員林沛祥接任市黨部主委，交接典禮敲定5月9日下午3點舉辦。

    林沛祥表示，「在國民黨基隆市黨部面臨風波、外界高度關注的時刻，我並不逃避。我是土生土長的基隆人，更是國民黨的一份子，責任到了我面前，我就會挺身而出，扛下來。」

    對於未來的期待與規劃，林沛祥指出，國民黨在基隆需要重新整隊、找回人民的信任。他強調，自己會以更開放、更務實的態度與在地黨公職、黨員夥伴密切合作，一步一步整合大家的力量，凝聚共識。

    林沛祥不諱言，局勢非常嚴峻，責任確實沈重，但越是這樣的時候，越需要有人挺身而出，他希望透過努力做事，逐步修補民眾對國民黨的信心，也讓基隆人看見國民黨是能做事、會承擔的政黨。

    國民黨基隆市黨部人事改組，國民黨基隆市黨部主任委員吳國勝（圖左）回到中央黨部，基隆市黨部主任委員將由國民黨立委林沛祥接任。（資料照）

    國民黨基隆市黨部人事改組，國民黨基隆市黨部主任委員吳國勝（圖左）回到中央黨部，基隆市黨部主任委員將由國民黨立委林沛祥接任。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播