施淑婷「14％一氧化碳」發文引眾怒 議員楊玲宜轟：公民課直接死當

新竹市府民政處長施淑婷發文提到「14%一氧化碳」的貼文引眾怒，新竹市議員楊玲宜轟施的公民課是直接死當不及格，除違反公務員行政中立，還對參與罷免市民開嗆，根本是豬隊友。（記者洪美秀翻攝）

2025/05/05 17:13

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府民政處長施淑婷昨天在新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）二階連署份數送竹市選委會後，發文稱「即便空氣中充滿14%一氧化碳」，網友解讀施是暗諷參與罷免高虹安二階連署的14%選民是一氧化碳。對此，市議員楊玲宜則批，高虹安的愛將民政處長施淑婷的公民課應該是直接死當不及格，或應要重修。

楊玲宜說，每個公民都擁有選舉、罷免、創制和複決的權利，這是台灣的憲法賦予每個人的權利，沒有人可以剝奪和取代。而高虹安的愛將施淑婷不僅違法公務人員應有的行政中立，更不諱言的直接對罷免民眾及團體直接挑釁及開嗆，高虹安市府團隊的素質如此低落，這種離譜行徑，對市政毫無建樹，不知反省的態度，已令人無法容忍，難怪大家常說不怕神隊友，只怕豬隊友。號召大家三階一定要出來投同意罷免，罷掉阻礙城市發展，降低城市公民素養的團隊。

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新竹市雙罷免總部發言人林志潔則稱，原本不懂其意，後看到網友等人說明，才知道繼上次施淑婷暗指市民是大白痴惹怒民眾後，再度指涉連署罷免的民眾是有毒氣體。

林志潔說，北一女的區桂芝老師先前轉發中共政黨舉辦的徵文比賽訊息。她深感施淑婷這篇貼文，完全沒有理解憲法中人民的基本權利，也沒有身為民主國家政府公僕所應有的反省能力，非常吻合中共毫無人權保障思維的想法，非常適合去投稿徵文，定能出國比賽得冠軍。

對自己發文引發各界議論與解讀，施淑婷不改無俚頭的態度，繼上次發文稱羨慕孩童說「大罷免大白癡」後，此次的「14%一氧化碳」說法再度惹爭議，施淑婷回應說， 一氧化碳對動物所造成的傷害，並不會對綠色植物造成影響，請民眾不必過度解讀與激動，保持好心情，認真過好每一天才是最重要的。

新竹市府民政處長施淑婷發文提到「14%一氧化碳」的貼文引眾怒，她回應請大家不要過度解讀，好好過日子最重要。（記者洪美秀攝）

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