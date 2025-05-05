防共諜滲透擬擴大特查對象 調查局：預估增加1008人

民進黨立委吳思瑤質詢調查局長陳白立。（記者謝君臨翻攝）

2025/05/05 16:24

〔記者謝君臨／台北報導〕鑑於近期共諜案頻傳，立法院司法及法制委員會今邀請相關單位就「共諜滲透」相關議題進行專題報告。調查局報告指出，有關提列辦理特查職務對象範圍不足部分，已檢討納入政務人員及涉密約聘僱人員，預估增加1008人，增加後總特查人數為2336人，後續如經立院提列辦理特查對象，預估查核對象將達6300餘人。此外，目前也已檢討研修「特查辦法」部分條文。

立院司委會今邀請相關單位就「近期連環爆發總統府、國家安全會議、外交部遭共諜滲透及忠誠安全查核不足，導致國家機敏資訊外洩，提出檢討報告及相關防制措施之預算執行情形」進行專題報告，並備質詢。

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調查局報告指出，依「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」（特查辦法）第2條規定，目前採正面表列提列1328個辦理特殊查核職務的公務人員，但並不包含負責國家重大政策規劃與執行的政務人員，及協助各機關首長處理秘書、機要業務的約聘僱幕僚人員、立法院職員、立委助理等。

調查局強調，上述人員是否對國家忠誠，攸關國安及重大利益，其等接觸國家機敏資訊的涉密等級與機會甚至高於常任文官人員，自應辦理特殊查核。

調查局表示，依行政院長卓榮泰近期指示，已規劃先將行政院及所屬各機關、機構全體政務人員及協助其辦理業務的秘書、助理等涉密約聘僱人員、主任秘書層級以上辦公室辦理秘書、機要業務的涉密約聘僱人員，全數納入辦理特查對象，預估增加1008人，增加後總特查人數為2336人。

調查局進一步指出，目前先以取得政務人員自願辦理特查同意書，涉密約聘僱人員於約聘僱契約書中訂定同意接受特查條款方式，透過取得當事人授權辦理特查，後續待研修「公務人員任用法」、「公務人員任用法施行細則」及「聘用人員聘用條例」等相關法規，確立該等人員特查法源依據。

調查局也提及，為應國安情勢變化與需求，後續規劃逐步納入現職赴中管制且具公務人員身分者、關鍵基礎設施等經評估認屬涉密的人員。另鑑於立委助理也有接觸行政單位所送國家機敏資料的可能，後續如經立院提列辦理特查對象，調查局預估查核對象將達6300餘人。

另外，有關查核項目內容未符國安情勢及查核頻次不足部分，調查局也強調，近期已建請行政院人事行政總處研修「特查辦法」第3條及第5條，包含增列涉犯「國安五法」、「反滲透法」等國安犯罪類型，增列未經許可或授權，與境外敵對勢力實際控制或管理的具政治性機關、機構、團體或其派遣之人聯繫接觸者及增列同居人等為查核項目內容。

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