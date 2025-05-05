幽靈連署氾濫！曾獻瑩籲全面寄發查詢單 北市民政局：這條件才能寄

曾獻瑩今於市議會質詢指出，北市府於第一階段連署僅寄出64份查詢單，以目前台北市總共七案合計連署人數24萬1988人估算，實際啟用率極低，幾近流於形式。（記者劉詠韻攝）

2025/05/05 16:36

〔記者劉詠韻／台北報導〕全台二階罷免已進入倒數計時，但期間頻傳幽靈連署案，台北市議員曾獻瑩批評，選委會未對相關連署寄發查詢單，生出查核標準不一、選擇性查驗之嫌，並建議應全面寄發查詢單給所有連署人以杜絕冒名情形。民政局回應，連署案出現「疑似偽造」才能寄出查詢單，倘若寄送全部查詢單則將違反法律規定，到時恐引爆更多爭議。

曾獻瑩今於市議會質詢指出，選委會主委有著綜理選舉委員會事務並指揮監督所屬職員的責任，已知北市府於第一階段連署僅寄出64份查詢單，以目前台北市總共七案合計連署人數24萬1988人估算，實際啟用率極低，幾近流於形式，若每份查詢單寄送成本為新台幣75元，則最高可能需支出約新台幣1814萬9100元。曾說，費用雖高，但若能保障選務程序公正性，則屬必要支出。

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曾獻瑩建議，選委會寄發查詢單時，應一併附上提醒卡，向民眾說明此信件是為確認是否為本人簽署，連結現今詐欺頻傳，若懷疑個資遭冒用，可透過信封內提供的回郵選項或撥打指定查詢電話，回報情況。另提醒卡應以淺白語句說明查詢目的，避免民眾誤認廣告或詐騙郵件而選擇忽略，若連署人地址查無此人，或信件無人領取，也應納入調查範圍，並說明後續是否剔除與如何處理，避免黑箱操作。

曾獻瑩並提及，基隆市選舉委員會先前針對查詢單處理狀況，曾進行詳細分類，顯示現行查詢機制中，可能出現包括限時掛號信件逾期未領、查無此人、拒領、查詢單回覆內容不完整，如未簽名或未勾選等樣態，包括勾選是及否兩個選項或未回覆、逾期回覆等情況；基隆市選委會第297次委員會議更決議，對於招領逾期、查無此人者應認定為無效連署，其餘則依綜合事實判定。

民政局秘書長李泰興說明，連署案出現「疑似偽造」才能寄出查詢單，原則上由提議階段、戶所選務人員認定，並依據同一戶卻發生筆跡雷同等跡象判斷民眾偽造，第一階段之所以僅寄出64件查詢單，關鍵在於被認定「疑似」；反之，倘若寄送全部查詢單則將違反法律規定，到時恐引發更多爭議。

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