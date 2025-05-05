對等關稅衝擊 僑委會：研議藉「海外信用保證基金」協助僑台商

僑委會指出，他們不僅將持續壯大商會體系、精進僑台商經營體制，因應對等關稅衝擊，也將研議由「海外信用保證基金」加強協助受影響僑台商的可行性。圖為僑委會委員長徐佳青。 （資料照）

2025/05/05 16:18

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國總統川普政府推動對等關稅，不僅對台灣影響甚鉅，我國海外台商也會受到衝擊。僑委會指出，他們不僅將持續壯大商會體系、精進僑台商經營體制，因應對等關稅衝擊，也將研議由「海外信用保證基金」加強協助受影響僑台商的可行性。

立法院7日將邀請僑務委員會委員長、經濟部次長、國家發展委員會副主任委員報告「美國對等關稅政策對僑台商全球布局之挑戰，及我政府協助僑台商之具體策略與措施」，並備質詢。

請繼續往下閱讀...

僑委會最新書面報告說明，全球僑台商在對等關稅衝擊下，將面臨全球供應鏈結構從量變轉向質變、過度集中單一市場的風險日遽、產業轉型刻不容緩等3項挑戰。

僑委會表示，海外僑台商會是服務僑台商及團結僑界力量的重要組織，僑委會將壯大商會體系，擴大組織動能、精進僑台商經營體質，並且善用海外僑台商的第二、三代的青商優勢，提升台灣與當地國的連結，鏈結僑台商與台灣優勢，對接合作共同發展。

僑委會也說，除了藉由自2021年辦理的「海外台商精品」活動，輔助台商發展自有品牌之外，僑委會今年也規劃5條台灣美食巡迴講座路線，運用台灣優勢，結合僑台商網絡行銷台灣。

僑委會指出，僑委會輔導「海外信用保證基金」成為海外僑台商融資後援，提供僑台商融通資金所需的信用保證；在全球25國、51個都會區內共有200家承辦金融機構，最高信用保證融資金額上限200萬美元，若配合政府拓展新南向及非洲市場政策，融資額度合計最高為250萬美元。

僑委會表示，因應美國關稅衝擊，僑委會正請「海外信用保證基金」研議透過融資保證加強協助受影響僑台商的可行性，未來也將持續督導基金積極拓展全球融資保證業務，提高服務品質、簡化審核程序、增加服務據點、提升營運績效，協助台商取得營運所需的資金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法