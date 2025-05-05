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    萬美玲細數政績 籲支持者站出來投不同意票

    萬美玲向支持者喊話，「大家一定要站出來投不同意罷免票，守護您支持選出來的立委」。（資料照）

    萬美玲向支持者喊話，「大家一定要站出來投不同意罷免票，守護您支持選出來的立委」。（資料照）

    2025/05/05 15:56

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園第4選區罷免萬美玲總收件數逾4萬1673份、造冊送件4萬1137份，送件門檻達成率135.99%，進入第3階段投票機率非常大，萬美玲今（5）日發文回應向支持者喊話，「在中選會公告投票日後，大家一定要站出來投不同意罷免票，守護您支持選出來的立委」。

    萬美玲細數她擔任立委時的政績，包括為教育制度完成國民教育法、特殊教育法、學校衛生法、學生輔導法，並爭取經費改建老舊校舍、翻修操場、更新廁所、提升營養午餐品質，為加速桃園的進步，緊盯桃園鐵路地下化、捷運工程進度，以及衛福部桃園醫院第2醫療大樓進度，但一場大罷免卻想要強行推翻民主選舉的結果，也遺憾看到各種鋪天蓋地的抹黑、抹紅造謠，以失去曾經彼此尊重和諧生活。

    她指出，面對罷免案即將進入第3階段，知道支持者很錯愕也很憤怒，並為她抱屈不捨，但這一次只有靠自己的力量才能終止惡鬥，請大家在中選會公告投票日後一定要站出來投不同意罷免票，守護所支持選出來的立委、守護台灣的民主價值。

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