傅崐萁「園丁」李慶隆跑路 綠營：傅若知情不如檢舉以自清

立法院民進黨團幹事長吳思瑤（左）、書記長陳培瑜（右）。（記者謝君臨攝）

2025/05/05 15:33

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨立委傅崐萁競選小物涉賄案被告、傅的管家兼園丁李慶隆疑落跑被通緝，其律師張睿文被檢方依藏匿人犯罪嫌諭令50萬元交保。對於傅宣稱李因心生恐懼而逃跑，立法院民進黨團質疑，傅是否與李有聯絡管道，知道其藏身之處？若知情不如提出檢舉，以針對「你可能成為嫌疑人或協助藏匿嫌犯的罪名」自清。

立院民進黨團今舉行輿情回應記者會，針對傅崐萁競選小物案發表看法。黨團書記長陳培瑜表示，李慶隆絕非一般的管家和園丁，事實上，在傅從政的這2、30年來，李長期扮演關鍵角色，包含之前炒股案的判決書中，就能看到李的名字。所以不管是「戰天下」的案子，或是礦石稅相關案件，可能李也有相關角色。

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「所以他到底是對誰心生恐懼？」陳培瑜認為，李慶隆的逃跑、失蹤，也許是對於自己在整個案情中所扮演的關鍵角色，會否成為傅崐萁相關司法案件的破口，對於這件事而感到心生恐懼。而在李逃跑之後，「戰天下」公司瞬間變成「艾咪兔」旅行社公司，也令人質疑是否要規避相關法律責任。

對於傅崐萁喊冤稱此為舊案，重啟調查是因為大罷免。陳培瑜強調，「戰天下」修容組案是今年2月27日，北檢針對民眾告發做出後續的調查動作，包括搜索約談等，其實都是新案，絕非舊案。陳說，傅崐萁一再說這是舊案，是為了要混肴視聽，也可能是他案件太多，自己都記不清楚了。

陳培瑜說，傅崐萁近日在花蓮不斷以錯假資訊在很多地方，包括他不敢公開的座談會中，一再繼續造謠、抹黑司法機關。她要提醒傅，這些言行已是妨礙司法公正。最後，陳也質疑，傅是否與李慶隆有聯絡管道，知道其藏身之處？若知情不如就向檢方檢舉，以針對「你可能成為嫌疑人或協助藏匿嫌犯的罪名」自清。

「民眾黨有『橘子』，國民黨有落跑的李慶隆。」民進黨團幹事長吳思瑤說，這位李慶隆是傅崐萁多年的總理大臣，不管他是白手套或黑手套，絕對是全天下知道傅最多秘密的人，如此重要的犯罪嫌疑人公然落跑，當然司法要加強，趕快去做必要的查緝，偵辦中的案件，就讓證據說話。

吳思瑤也開酸，李慶隆落跑已超過48小時，那最喜歡譴責棄保遣逃、最喜歡譴責司法案件的民眾黨立委黃國昌在哪裡呢？黃的正義碰到傅崐萁就轉彎，過去高分貝譴責過陳啟昱案、林秉文案、鍾文智案潛逃的黃，而今卻如此安靜，因為其司法正義永遠都在轉彎，遇到老大哥傅崐萁所涉案件，黃就選擇視而不見。

吳思瑤質疑，為何傅崐萁會知道李慶隆心生恐懼而逃離？傅與李的落跑有沒有關係？傅長年御用的律師張睿文涉藏匿人犯被交保，這些種種疑點，希望檢調快速偵查，勿枉勿縱、該辦就辦。

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