牛煦庭再發5點聲明 批罷團領銜人陳曉煒「怯戰」

立委牛煦庭對罷團領銜人、牧師陳曉煒發出公開辯論戰帖，陳曉煒5日回應「買不對不好的東西要退貨需要辯論嗎」。（記者鄭淑婷攝）

2025/05/05 15:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國民黨桃園市第1選區立委牛煦庭昨對罷團領銜人、牧師陳曉煒發出公開辯論戰帖，陳曉煒今（5）回應「買不對不好的東西要退貨需要辯論嗎」；牛再以5點聲明批陳「怯戰」。

陳曉煒比照牛的「戰帖」格式發文回應，先請原諒他不用立委，而是以先生來稱謂牛，畢竟現在傅隨組織的政治光環，顯然遠超過立委的身分，前段時間他忙連署、宣講，牛則是忙著隨傅舉手，接下來即將進入短兵相接連署書40天的查對期，在他看來，牛只剩這個時機能讓行政系統全力服務。

請繼續往下閱讀...

他強調，「罷免的重點不在於辯論，而在正視問題」，不同的被罷免人政見或有歧異，但牛對於總召傅崑萁的每項議案都毫不出聲反駁，再加上牛在立院真刀真槍的格鬥，正是不適任立委的最佳證據，他更請問牛「買不對不好的東西要退貨，需要辯論嗎？這叫客訴！！這叫做消費者自救，而我們超過5萬人想退貨了！」

陳曉煒表示，罷免是公民權利的實踐，罷團對牛的12項指控，牛早在2階送件之前就該認真回應，既然2階連署書已送出，就按相關規則走下去，對於牛稱他身為難以取代的領銜人，有義務認真聆聽辯解，但牛身為被罷免人，應該也有義務回答他的疑慮，但簽下連署的5萬人就是聽不到牛的解釋與交代。

他表示，牛想舉辦公開辯論會把爭議說清楚的想法他認為很好，但其實牛可以一場場公聽會一直開，告訴大家為何傅崑萁提的案子都舉手？為什麼要在立法院打人？如此才能讓資訊的呈現能對稱、讓客觀的事實能彰顯、讓選民的理性決定最後的成敗。

陳曉煒指出，身為民選的國會議員，過去1年國民黨立委有機會在國會與執政黨公開辯論、公開審查，國人和媒體多次提醒、甚至上街抗議，國民黨立委卻置之不理、一意孤行，這是全國大罷免的主因，他也請牛「請好好面對國人及國際的質疑，不必虛情假意找對手」。

牛煦庭也再發出5點聲明指出，針對他公開辯論的邀請，陳曉煒回應5萬人想「退貨」，不用辯論，這樣的說法令人遺憾，罷免是意圖要推翻11萬6000人的決定，難道不需要清楚說明嗎？迴避辯論注定讓大罷免淪為政治上惡鬥行為；再者，正是因為尊重包含不支持他在內的所有選民，才要用光明正大的方式來面對挑戰，透過增加辯論場次讓資訊更公開透明，「陳自陳出身政治家族，參加社運，神學院畢業，公開辯論怎麼會困難？為何要怯戰逃避」，而陳持續對他攻擊、挑戰，恰恰證明確實有很多話想說，更應該用公開辯論方式處理，他也承諾在公開辯論的場合，絕不拿私德問題做文章，希望陳再次思考增加公開辯論場次的可能性。

國民黨桃園市第1選區立委牛煦庭對罷團領銜人、牧師陳曉煒發出公開辯論戰帖被拒，他5日批陳「怯戰」。 （牛煦庭提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法