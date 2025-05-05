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    民進黨「美德青年育才計畫」開跑 釋93名額、最高獎助30萬

    「美德青年美德育才計畫」今年釋出共93個名額，最高可獲得30萬元獎助金，6月2日截止申請。（圖由民進黨提供）

    「美德青年美德育才計畫」今年釋出共93個名額，最高可獲得30萬元獎助金，6月2日截止申請。（圖由民進黨提供）

    2025/05/05 14:59

    〔記者陳昀／台北報導〕兼任民進黨主席的總統賴清德捐出2024選舉補助款，用於照顧創黨黨員生活、培育黨內年輕人才等，其中2800萬元的「美德青年育才計畫」每年釋出近百個獎助名額，鼓勵民進黨內40歲以下青年幕僚，國內外短期進修或攻讀碩博士班，今年釋出共93個名額，最高可獲得30萬元獎助金，6月2日截止申請。

    民進黨指出，賴清德上任總統後推動「0-22歲投資未來世代」、「青年百億海外圓夢基金計畫」、「均衡台灣」等青年政策，投資台灣下一代人才，同時捐出近2800萬元的總統選舉競選補助款，成立「民主進步黨美德青年育才計畫」，鼓勵黨內青年政治工作者持續進修、拓展視野，去年獎助近30人繼續深造、增進技能。

    民進黨今天在官網及社群平台發布2025年「民主進步黨美德青年育才計畫」報名資訊，開放40歲以下、有民進黨黨籍、累計2年以上黨內政治工作資歷的青年政治幕僚申請。其中「短期專業進修獎助（A類）」開放「國內實體或國內外線上課程進修」、「議題訪調計畫」及「國外短期研習進修或交流計畫進修」的技能進修，共70個名額；「碩博士班進修獎助（B類）」將開放「國內外碩士班」及「國內外博士班獎助」，共計23個名額。

    民進黨說明，此次計畫共釋出93個名額，提供民進黨內青年人才報名申請，最高有機會獲得30萬元獎助金，歡迎符合資格的民進黨青年政治工作者把握機會，於6月2日前提出申請。

    「美德青年美德育才計畫」今年釋出共93個名額，最高可獲得30萬元獎助金，6月2日截止申請。（圖由民進黨提供）

    「美德青年美德育才計畫」今年釋出共93個名額，最高可獲得30萬元獎助金，6月2日截止申請。（圖由民進黨提供）

    「美德青年美德育才計畫」今年釋出共93個名額，最高可獲得30萬元獎助金，6月2日截止申請。（圖由民進黨提供）

    「美德青年美德育才計畫」今年釋出共93個名額，最高可獲得30萬元獎助金，6月2日截止申請。（圖由民進黨提供）

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