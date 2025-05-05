民眾黨團自提4100億特別條例 要普發6千現金、刪除撥補台電

民眾黨立院黨團今日召開記者會提出民眾黨團版「因應國際情勢衝擊強化經濟社會韌性特別條例草案」。（記者方賓照攝）

2025/05/05 15:13

〔記者林哲遠／台北報導〕為因應美國關稅新政，行政院提出規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」。民眾黨立院黨團今日召開記者會提出民眾黨團版「因應國際情勢衝擊強化經濟社會韌性特別條例草案」，刪除挹注台電的1000億元，另編列1416億元用於普發現金6000元，並增加挹注勞健保等預算。

黃國昌指出，民眾黨團秉持「三大支持、四項優先」之原則，再提出「因應國際情勢衝擊強化經濟社會韌性特別條例草案」，把4100億特別預算確實用在支持產業勞工及農漁民，並以人民優先、挹注勞保與健保、財政紀律優先及人民優先。

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黃續指，民眾黨團提出的特別條例版本與行政院版本相較，在提供企業金融支持、提升產業競爭力，同樣各為250億元，不過在「協助企業開拓多元市場」項次，行政院只編列100億元，民眾黨團版提高至200億元。

針對「支持勞工安定就業」，黃國昌說明，行政院僅編列150億，但民眾黨團參考新冠疫情期間，紓困振興特別決算、各項勞工紓困措施，扣除此次未受衝擊的職業勞工部分，至少需要約350億元的規模為勞工紓困，以提供受影響產業適度薪資補助或減班休息協助方案。

黨團總幹事陳昭姿表示，針對健保部分，衛福部長邱泰源曾親手寫下健保點值0.95的主決議，約定達成的時間快到了，卻仍看不到成果；衛福部提出達到健保點值0.95需700億，但院版特別條例僅編列331億，於是民眾黨主張挹注健保基金370億，加上行政院編的370億，剛好達成健保點值0.95的需求，協助衛福部履行承諾。

就勞保部分，陳昭姿說，勞保基金今年Q1就虧了143.8億，院版特別條例只撥補100億，根本彌補不了虧損，民眾黨主張提升到400億，延後勞保破產時間，全力穩定勞工退休金制度；另，針對攸關通勤族權益的T-PASS，民眾黨團也主張增列180億預算，延長推動至少兩年，減輕通勤族負擔。

黨團副總召張啓楷提及，民眾黨版先前提出特別條例，因應通膨每人普發現金6000元，此次一併放入，也將違反預算法、重複編列221億的「強化高等教育人才培育」等項次刪掉，直接回到公務預算當中。

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