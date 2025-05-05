關稅談判良好「到底換到什麼」 國民黨團：別再搞大撕裂大分裂

國民黨團召開「萊豬開放、產業外移、台幣升值 政府一昧付出，換到了什麼？」記者會。（記者陳逸寬攝）

2025/05/05 15:06

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團今（5日）召開「萊豬開放、產業外移、台幣升值 政府一昧付出，換到了什麼？」記者會，國民黨團指出，民進黨政府說有積極與美進行關稅談判，但關稅談判代表團，目前僅得到「氣氛良好」的回應。國民黨團請教賴清德總統、民進黨政府，犧牲這麼多台灣利益，到底換到什麼？呼籲民進黨政府，多花點時間在民生經濟議題、關稅變局上，不要再搞大撕裂、大分裂，搞到連民進黨黨內都在分裂。

國民黨團指出，自從美國總統川普拋出對等關稅，賴政府一昧向川普示好，從台積電赴美設廠並加碼投資1000億美元外，4月29日有一批從澳洲進口的22.99公噸豬腳檢出0.001 ppm萊克多巴胺，是台灣開放萊豬進口後，首批被驗出含有萊克多巴胺的進口豬肉。另外，新台幣兌美元出現猛爆式升值，累計1星期下來強升了1.462元。

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國民黨立委葛如鈞表示，賴清德政府面對美國的壓力不斷退縮，不斷犧牲人民的權益，不論民眾的健康、科學的技術或是產業的利潤，真正賣台的可能就是民進黨政府。

葛如鈞進一步指出，產業外移是現在進行式，除了台積電雙手奉送美國外，Nvidia宣布在亞利桑那州建置與測試Blackwell晶片，同時還在美國白宮宣布，最新的顯示卡將會是美國製造。同時也看到緯創、華碩、技嘉、台達電、大同「電子五哥」，也紛紛到美國設廠，除了有技術外流的風險外，整個產業鏈也將出走。

對於台幣匯率，葛如鈞指出，台灣的GDP超過六成仰賴出口，匯率加上關稅影響，毛利較低的產業，將會面臨嚴重衝擊。請民進黨政府告訴國人，被你們犧牲掉這麼多全民利益後，到底為人民換到什麼？

國民黨立委賴士葆也說，台灣關稅談判代表團由行政院副院長鄭麗君領軍，截至目前為止所傳出的訊息僅有「氣氛良好」。當許多國家表明不會跟美國跪著談判，台灣政府是否要跪著談，只要美國要的都通通接受？

賴士葆表示，現在美國要求台灣進口美豬不可標示原產地，賴政府要接受嗎？過去民進黨在野宣示對萊克多巴胺零容忍，執政後搬出殘留值，現在是否連標示產地都不行？國民黨團堅持要求關稅談判代表，對於美豬不可以標示產地，絕對不能跪著接受，一定要堅決反對。

國民黨團副書記長王育敏具體要求食藥署，現在針對進口豬肉肉品，要回復到原來承諾國人的100%抽驗，尤其端午節將至，豬肉需求大幅增加。

王育敏強調，現在美國對等關稅談判之際，國人食安健康一寸都不能讓，台灣人民不需要美國含有萊克多巴胺的肉品，這是食安最基本底線。國民黨團會持續監督，拒絕不標示含有萊克多巴胺的肉品在市面上流竄，危害國人健康。

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