民進黨相挺！彰化罷衣衝破2萬份 罷團：勝利不再遙不可及

民進黨今送出1700份連署書，讓彰化罷團連署書一舉衝破2萬份。（記者顏宏駿攝）

2025/05/05 14:29

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣立委第三選區罷免謝衣鳯面臨艱難的挑戰，全面進入組織戰後，彰化縣民進黨公職全力相挺，目前連署份數已衝破2萬份，距離2萬7000份門檻已不遠，能否在最後關頭突破困境，開出紅盤，本週是關鍵。罷團領銜人陳世雄感謝民進黨在最後關頭全力相挺，他說，距離成功的目標又邁進一步，勝利不再遙不可及，本週除了有組織戰，更進入「街頭巷戰」，他們急需村里連署點和志工支援。

今天民進黨縣黨部主委楊富鈞代表黨部交出1700份連署書，讓「罷免 缺衣不可」的連署份數一舉衝破2萬份。

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楊富均表示，日前他們得知罷團的連署份數卡關，即號召黨公職與黨工跟罷團志工一起深入第三選區的菜市場、夜市與街頭小巷穿梭，沿街沿戶拜訪邀請民眾填寫連署書，也通過打電話、傳簡訊、寄送宣傳單給黨員等方式催促還沒填寫連署書的黨員盡快出門填寫連署書送交罷團，期望第二階段連署能順利通過。

楊富鈞說，1700份只是「期中考」，接下來還有「期末考」，雖然很艱難，罷團志工們都還沒放棄，他們也不能放棄，該區最後收件截止日是13日，希望大家努力到最後一刻，衝過第二階段連署門檻。

陳世雄說，彰化第三選區幅員遼闊，過去受限於志工極度欠缺，以及謝家的人際網絡攻勢，連署份數一直卡關，好在最後關頭民進黨全力相挺，才能越過2萬的關卡。本週是勝負關鍵，他們發現，該區很多人都想參與連署，只是不知去哪裡連署？他們急需更多志工，到府收件，也急徵村里連署點，他認為，利用最後一週衝刺，要過2萬7000份的門檻已不是「遙不可及」。

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