客家社團聚新埔義民廟號召「現代新義民」 支援竹苗罷團

全國客家社團代表上百人今（5）日上午特別聚集新埔義民廟，發起號召全國客家鄉親參與罷免不適任立委義舉，共同守護台灣。（記者廖雪茹攝）

2025/05/05 14:50

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「客家人、站出來、罷客奸」！新竹縣罷免國民黨立委距二階門檻，一區徐欣瑩尚差3千多份，二區林思銘達標衝安全值，全國客家社團代表上百人今（5）日上午特別聚集新埔義民廟，發起號召全國客家鄉親參與罷免不適任立委義舉，共同守護台灣，每一位志工都是「現代新義民」，呼籲全國客家鄉親勇敢站出來全力支援竹苗區域罷團，力拼罷免過關！

包括台灣客家聯盟、台灣客社、立委范雲、以及各縣市客家團體、民進黨縣議員和黨部代表等，今早在新埔褒忠義民廟前廣場，召開「罷免連署最後一哩路，客家人勇敢站出來，我們是新時代的義民！」記者會。客團代表表示，新埔褒忠亭義民廟是全國客家人的信仰中心，義民爺的精神就是保家衛國，相信透過義民爺的加持、庇佑，這次大罷免一定能夠大成功！

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台灣客家聯盟理事長黃仁杼表示，懇請客家鄉親們在這緊要關頭，拿出客家精神，團結勇敢站出來參與，每位連署者可以說都是為台灣打拼奉獻的「現代新義民」，發揮「當哪裡有需要，我們就在哪裡」的客家硬頸精神，投入罷免全台不適任立委的行動。

范雲表示，徐欣瑩不像其外表笑臉友善，她傷害客家文化、傷害轉型正義、傷害性別平等、踐踏國會民主、傷害國家安全，今日站在象徵團結的義民廟前，不分世代、不分縣市，一起大罷免大成功，保護新竹縣、保護客家文化。

包括桃園、苗栗、高雄、屏東甚至花蓮等縣市都派代表都來發聲。其中，「微光花蓮拔傅行動」團隊帶來32766連署書的象徵牌子，高喊花蓮這麼艱難都做得到，新竹、苗栗也做得到！花蓮最艱難的時刻，全國志工都到花蓮支援，現在新竹也還很艱難，所以新竹有事就是花蓮有事！高呼罷免徐欣瑩、罷免林思銘、罷免邱鎮軍、罷免陳超明，就是罷免傅崐萁。

「汰舊除欣」團隊領銜人余筱菁的父母親專程送來連署書，讓她當場崩淚，她哽咽地表示，感謝今天從全國各地遠道而來的罷團志工朋友們，真的令人感動！雖然新竹縣是全國最難困的縣市之一，但志工努力迄今都不想放棄，面對徐欣瑩這樣的「假面虎」，「我們會拚到最後一刻」，收件到5月8日。

余筱菁也提到，一區目前尚差3千多份，非常需要大家主動來到站點連署，說明自己是竹北市哪個里，由志工提供正確的連署書，以避免兩選區有錯填情形。

「撕除惡銘」團隊代表表示，新竹縣是複雜選區，有藍綠黃白，多數人對政治冷漠，但志工們很熱情，從早到晚都有人出隊，曾有志工凌晨4點去堵晨泳的人，也有半夜2點去堵吃宵夜的人潮；雖然收獲不多，但志工付出一百廿分的努力，犧牲休閒時間出錢出力；現接近二階的安全份數，希望大家繼續支持，並宣傳反共護台灣的觀念。（15:17更新）

志工專程帶連署書到新埔義民廟廣場支援。（記者廖雪茹攝）

全國客家社團代表上百人繞行新埔義民廟一圈，祈求大罷免大成功。（記者廖雪茹攝）

「汰舊除欣」團隊領銜人余筱菁（持麥克風）哽咽地表示，雖然新竹縣是全國最難困的縣市之一，但志工努力迄今都不想放棄，我們會拚到最後一刻，收件到5月8日。 （記者廖雪茹攝）

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