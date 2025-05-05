索馬利亞拒台灣護照 美國參院外委會主席芮胥發聲挺台

美國聯邦參議院外委會主席芮胥（Jim Risch）於社群媒體X表示，索馬利亞政府拒絕承認台灣旅行證件，是屈服於中國的不合理要求。（圖擷取自X）

2025/05/05 14:28

〔記者黃靖媗／台北報導〕索馬利亞民航局（SCAA）4月22日通告，索馬利亞政府根據聯合國大會第2758號決議，堅持「一個中國」原則，因此通知所有航空公司營運商及利害關係方，自今年4月30日起，所有由台灣或其附屬機構簽發的護照及相關旅行證件，不得再用於進出及過境索馬利亞聯邦。對此，美國聯邦參議院外委會主席芮胥（Jim Risch）發聲挺台表示，索馬利亞政府拒絕承認台灣旅行證件，是屈服於中國的不合理要求。

芮胥於社群媒體X表示，索馬利亞政府拒絕承認台灣旅行證件，是屈服於中國的不合理要求，並聲稱對索馬利蘭擁有主權；然而，那些更實際受索馬利亞控制的領土，卻仍是軍火走私者與武裝分子的據點。這種矛盾顯而易見。

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我國外交部表示4月底也曾表批評，索馬利亞在中國唆使下，採取限縮我國人旅行自由及安全的做法；藉由控制索馬利蘭領空，阻止民主國家人民相互交往的粗暴行徑，已對非洲之角情勢造成惡劣影響。

外交部也要求索馬利亞政府立刻撤銷公告，並呼籲在索馬利亞政府尚未撤銷公告以前，國人暫勿前往索馬利亞聯邦及索馬利蘭共和國。

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