社維法初審通過 運輸、遊樂票券黃牛最高罰3萬

立法院內政委員會今（5日）審查社會秩序維護法部分條文修正草案。（記者陳逸寬攝）

2025/05/05 14:38

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院內政委員會今日初審通過「社會秩序維護法」部分條文修正草案，除了明定非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者，罰鍰由現行1萬8000元以下提高到3萬元以下外，也分別就噪音、跟蹤等社會問題，分別提高現金罰鍰。

立法院內政委員會上午繼續審查「社會秩序維護法」部分條文修正草案，並邀請內政部長劉世芳、警政署長張榮興等人列席。

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針對黃牛票問題，無黨籍立委高金素梅、國民黨立委羅廷瑋等人提案，擴大黃牛票範圍，非供自用購買運輸、遊樂票券外，還增加醫療、餐旅食宿、各式休閒及商品票券，而意圖轉售盈利者籍轉售圖利者，將未遂階段納入規範，最高可處3萬元以下罰鍰。

不過，內政部長劉世芳在逐條協商時指出，醫療、餐飲食宿等應分別由衛福部、交通部訂定專法，避免警政機關有太多行政裁量。據初審條文明定，非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者，由現行1萬8000元以下罰鍰，提高到處3萬元以下罰鍰。

同時，委員會也一併通過附帶決議，社維法採行政調查與行政罰，所規範多為輕微違規行為，但黃牛票已涉及以不當方式取得高額利益，屬對消費者重大利益侵害。藝文表演票券、運動賽事或活動票券已在「文化創意產業發展法」、「運動產業發展條例」訂有專款條文，並採刑事罰；至於其他如醫療、餐旅食宿等票券黃牛問題，請各該票券主管機關，於2個月內研議修法，以有效抑制黃牛。

另，就深夜噪音、跟蹤等社會問題，初審通過民眾黨立院黨團、國民黨立委邱若華提案，製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧「不聽禁止」者，由現行6000元以下罰鍰，提高為1萬元以下罰鍰；初審亦通過，藍委魯明哲、顏寬恒等人提案，無正當理由，跟追他人，經勸阻不聽者，由現行3000元以下罰鍰，提高為處3萬元以下罰鍰。

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