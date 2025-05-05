澳洲進口豬肉驗出萊劑 民進黨團：政院以高標準把關食安

立法院民進黨團幹事長吳思瑤（左）、書記長陳培瑜（右）。（記者謝君臨攝）

2025/05/05 14:01

〔記者謝君臨／台北報導〕一批自澳洲進口的豬肉遭檢出萊克多巴胺（萊劑），成為我國首批檢出萊劑的進口豬肉。食藥署指出，這批豬肉符合殘留容許量規定，已核發輸入許可通知，可在國內銷售流通。對此，立法院民進黨團今表示，希望讓食安問題回到專業、科學，行政院也一直用高標準及堅持的態度，為民眾把關食安。

根據衛福部食藥署「豬肉儀表板」顯示，4月29日1批22.99公噸自澳洲進口的豬其他可食部位檢出0.001ppm萊克多巴胺。這是台灣在2021年元旦開放萊豬進口以來，首度有進口豬肉被檢出含萊劑0.001ppm，雖未超標，仍引發關注。

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立院民進黨團今舉行輿情回應記者會，黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜針對萊豬議題做出相關說明。吳思瑤強調，不論是誰執政，政府都要努力做到食安零容忍，而依循國際標準，台灣做到資訊公開透明，以及逐批嚴謹查驗，希望安定社會，期盼食安問題回到專業與科學。

陳培瑜表示，之所以會看到這批萊豬，是因為有公開透明的資料及邊境查驗做得很徹底，而查驗結果符合食安標準。對於食安層面，行政院一直用高標準及堅持的態度，為民眾把關食安。

此外，有媒體報導為因應後續罷免論述戰，內閣團隊將改組為「戰鬥內閣」，並有多位閣員被點名恐遭撤換。對此，吳思瑤指出，到目前為止，沒有收到相關訊息。她也質疑報導內容是子虛烏有、背後是否有政治動機，恐怕是要打擊政府或是媒體的刻意操作。

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