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    赴中避免電信足跡外流 海基會：注意使用中國當地APP

    海基會出版「2025中國大陸旅行安全手冊」，提醒民眾旅途中應注意使用中國當地APP，避免電信足跡外流。（圖擷取自海基會官網）

    海基會出版「2025中國大陸旅行安全手冊」，提醒民眾旅途中應注意使用中國當地APP，避免電信足跡外流。（圖擷取自海基會官網）

    2025/05/05 14:09

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕國人前往中國頻傳失蹤、遭中共留置關押。海基會出版「2025中國大陸旅行安全手冊」，提醒民眾旅途中應注意使用中國當地APP，避免電信足跡外流，也應避免攜帶政治、歷史、宗教相關書籍。

    關於國人入境中國應注意事項，手冊示警「手機、筆電等隨身物品，是否存有可能被搜查的內容，建議在台灣先備份並刪除」、「避免攜帶政治、歷史、宗教相關書籍」、「避免拍攝港口、機場、軍事演習場所」、「避免觸及或討論敏感議題及事務」、「避免未經許可自行蒐集中國商業資訊、社會民情資料」及「注意使用中國當地APP避免電信足跡外流」。

    海基會列舉4個真實案例：一、某軍警退役的村里長應邀前往中國交流，於飯店遭自稱中共國安人員約詢，檢查手機並備份通聯記錄。二、某國人經常在網路上比較兩岸政治制度，並稱讚台灣社會自由民主，於入境時遭中共海關留置，並詢問赴中目的。

    三、某國人擔任國內民間協會會長，於入境時，遭到中共國安人員詢問協會運作情況。四、某宗教人士入境中國後，遭中方指控違反中共刑法第條「組織、利用會道門破壞法律實施罪」，現仍遭關押中。

    鑑於台商、台流在中國魂斷異鄉，有遺體骨灰運送返台的需求，安全手冊也列出「自大陸地區將遺體運回或攜帶骨灰入境須知」。

    在骨灰部分，隨身所攜帶的骨灰罐，於入境通關時須向海關人員出示「火化證明」及「死亡證明」，有助通關檢查；遺骸棺槨方面，則須填具進口報單，並檢附中國有關部門開具的「檢疫證明」及「死亡證明」，自行或委託報關行向海關申報入關。

    海基會也提醒，公務員及特定身分人員赴中轉機、搭船至其他國家或地區，無論屬於「入境」或「過境」，均須於赴中前申請許可或報准。

    陸委會主委邱垂正在手冊序言提及，因應中方於2024年6月21日發布「懲獨22條」，適用範圍極為廣，嚴重威脅國人赴中人身安全，政府已將赴中港澳旅行警示提升為「橙色」，建議國人避免非必要旅行。

    陸委會提醒赴中國幾項應注意禁忌。（圖翻攝海基會「2025中國大陸旅行安全手冊」）

    陸委會提醒赴中國幾項應注意禁忌。（圖翻攝海基會「2025中國大陸旅行安全手冊」）

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