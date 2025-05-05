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    聲援台中3罷團送件 閩南狼：若未成功未來2300萬人都是清算名單

    閩南狼（右）聲援台中3罷團送件，籲民眾繼續支持罷免只許成功不許失敗。（記者蘇孟娟攝）

    閩南狼（右）聲援台中3罷團送件，籲民眾繼續支持罷免只許成功不許失敗。（記者蘇孟娟攝）

    2025/05/05 14:19

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中4個罷免國民黨立委罷團今前往台中市選委會送出二階連署結果，網紅「閩南狼」陳柏源指出，國民黨立委不在乎台灣人民的感受，不敢向中共嗆聲，只對台灣人民嗆聲，口中喊著和平，實際卻是削弱國家預算、降低國防實力，企圖消滅中華民國及台灣人的靈魂，他籲民眾一定要讓罷免成功，否則將被國民黨瞧不起，未來傾中法案一件一件修，未來全台2300萬人都是被清算的對象。

    閩南狼指出，這段時日以來，大家看到友中的國民黨立委作為根本不在乎台灣人民的感受，面對中共不敢嗆聲，卻只敢向國人嗆聲，他們做的是提更多政策跟中共裡應外合，提對中共友善的法案，卻對台灣經濟、政治發展沒有好處，只削弱國家預算、降低國防實力讓國軍沒有榮譽感。

    閩南狼說，現今的國民黨員反共精神已喪失，雖喊著和平的口號，實際卻是在消滅中華民國及台灣人的靈魂，面對這些「中共同路人」，罷免不若成功，因台灣已建立30多年的民主憲政，未來「集中營蓋得一定比新疆多」，籲民眾若不想被活摘器官一定要站出來，反對被統戰的國民黨立委。

    閩南狼說，罷團推動連署收件以來大家站街口收件，冷嘲熱諷讓大家都受夠了，這次罷免若不成功，將會被視為「暴民」，未來國民黨立委繼續一件件通過傾中法案，未來不僅罷團志工，包括全台2300萬人均將被列清算名單，罷免只許成功不許失敗，盼大家繼續集中火力「大罷免大成功」。

    閩南狼聲援台中3罷團送件，籲罷免只許成功不許失敗。（記者蘇孟娟攝）

    閩南狼聲援台中3罷團送件，籲罷免只許成功不許失敗。（記者蘇孟娟攝）

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